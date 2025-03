Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 31 marzo 2025, Paolini sale al 6° posto. Stabile Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in testa alla classifica mondiale aggiornata dopo il Miami Open 2025, Jasmine guadagna un posto nel ranking mondiale

Con il centro a Miami, Aryna Sabalenka si conferma the Queen oltre che la tigre bielorussa capace di interrompere l’egemonia della rivale polacca Iga Swiatek e di difendere il proprio primato, dal finire della scorsa stagione. Assetto invariato, anche questa settimana, dunque, per le tenniste sul podio che ribadiscono la composizione del trio che sta dominando il circuito. L’azzurra Jasmine Paolini, come prevedibile dopo il risultato raggiunto, sale al 6° posto con qualche ambizione in più dopo essere riuscita a scavalcare la tennista russa fenomeno del momento.

Mirra Andreeva, reduce dalla vittoria di Indian Wells, non si supera stavolta e si mantiene nella Top10 ma al 7° posto della classifica che la vede a neanche 18 anni ai vertici del ranking. Tutto invariato per Jessica Pegula e Madison Keys mentre cambia ancora il quadro della parte bassa.

Classifica WTA aggiornata al 31 marzo 2025: Sabalenka 1°

Sabalenka si tiene strettissima la prima posizione del ranking WTA, godendosi un crescendo impressionante al Miami Open, che ha superato ai quarti la nostra Paolini, e dopo quanto patito ad Indian Wells che ha definitivamente indicato il talento di Mirra Andreeva.

Nulla cambia sul podio, tant’è che dietro ad Aryna troviamo Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff che non cedono nessun punto alla tigre e mantengono quasi intatto il divario, nel tentativo di un qualche cedimento da aprte di Sabalenka.

Dietro di loro, Jessica Pegula e Madison Keys che difendono le loro posizioni e si collocano rispettivamente al 4° e al 5° posto, davanti a Jasmine Paolini che sale in 6° posizione dopo il risultato raggiunto ai Miami Open.

Classifica invariata ma non proprio

Fermo il podio, per ora invariato senza alcuna discontinuità, il resto della classifica WTA aggiornata è mutevole a parte il trio Sabalenka-Swiatek-Gauff.

Dopo il terzetto citato, stabile in 4° posizione troviamo Jessica Pegula che ha preso quel posto che aveva conquistato la scorsa stagione Paolini, poi Madison Keys, vincitrice degli AO che difende il 5° posto dall’ascesa di una Jasmine Paolini decisa a riconquistare la posizione che aveva con metodo e fatica raggiunto nel 2024.

E che la sola Mirra Andreeva, complici i punti guadagnati ad Indian Wells, può davvero minacciare pur riconoscendo lo stato di forma attuale delle due statunitensi.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Paolini sale al 6° posto

Come accennavamo, l’opera puntuale di Paolini nell’erodere punti su punti, nonostante l’avvio di stagione alquanto problematico e che la starebbe inducendo a riflessioni molto profonde sull’assetto del suo staff, l’ha ricondotta al 6° posto.

Jasmine Paolini, a questo punto della stagione nel 2024 aveva già vinto Doha torneo in cui, invece, ha rimediato l’infortunio al piede che le è costato anche il doppio incidendo sulla classifica e, forse, anche sul piano mentale considerati poi quanto avvenuto nei tornei successivi.

Solo a Miami abbiamo visto davvero un’evoluzione, soprattutto sul servizio e sul dritto di Jasmine, che ha riportato a un anno fa a quando Paolini aveva intrapreso un percorso ascendente.

Dicevamo che davanti e dietro Jasmine ci sono stati cambiamenti importanti: Jessica Pegula 4°, Madison Keys 5°, Paolini 6°, Andreeva 7°, e poi Zheng, Badosae Rybakina a chiudere.

Top ten: Paolini 6°, giù Andreeva

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già illustrato, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata con significative variazioni, rispetto al recente passato, per via dei risultati del torneo statunitense. Ecco la classifica aggiornata al 31 marzo 2025 per via del torneo di Miami:

Aryna Sabalenka 10541 Iga Swiatek 7470 Coco Gauff 6063 Jessica Pegula 5796 Madison Keys 4949 Jasmine Paolini 4843 Mirra Andreeva 4775 Qinwen Zheng 4135 Paula Badosa 3821 Elena Rybakina 3808

La classifica completa e aggiornata a lunedì 31 marzo 2025 è qui.

Anna Kalinskaya irreperibile

Stabile Anna Kalinskaya, in classifica, anche se ormai è lontana l’immagine che la tennista russa aveva dispensato nel 2024 quando era riuscita a occupare la posizione numero 12 del ranking.

Sfumato l’effetto Sinner, sul piano dei risultati WTA e in classifica, la tennista è ormai fuori dalla Top 30 e ciò ha una sua valenza, qualunque cosa si possa sostenere alla luce della crisi che sta attraversando a livello tennistico.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

Anna occupa la 33° posizione in classifica WTA, in una sorta di caduta libera che ormai pare inarrestabile e per ragioni non sempre fisiche legate a lievi infortuni. A differenza di Jannik Sinner, che mantiene intatto il suo primato nel ranking mondiale, Ana non riesce a imprimere una svolta alla sua stagione, almeno fino ad oggi.