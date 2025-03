Paolini saluta l’allenatore Renzo Furlan: ipotesi Sara Errani come nuova coach

A sorpresa Paolini ha deciso di separarsi dall'allenatore Renzo Furlan e secondo il Corriere della Sera Sara Errani potrebbe essere la nuova coach di Jasmine

Rivoluzione nello staff di Jasmine Paolini. Come anticipato dal Corriere della Sera, dopo il Masters 1000 di Miami la n°6 WTA ha deciso a sorpresa di separarsi da Renzo Furlan, con la fine del loro rapporto professionale che è stato annunciato oggi lunedì 31 marzo dalla giocatrice attraverso un post sul proprio profilo Instagram in cui ringrazia l’allenatore veneto. Sarà Sara Errani la nuova coach di Jas?

Paolini si separa da Furlan

Jasmine Paolini si è separata dal suo allenatore Renzo Furlan. Questa è la notizia anticipata in mattinata dal Corriere della Sera e successivamente confermata dalla stessa giocatrice, che nel pomeriggio di lunedì 31 marzo ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore veneto attraverso un lungo post Instagram in cui lo ha ringraziato per gli anni trascorsi assieme.

Una decisione certamente sorprendente da un lato, visto che tra i due è sempre apparso esserci un buon rapporto e che dietro all’exploit dell’azzurra classe 1996 c’è certamente la mano di Furlan, il quale ha sempre creduto in lei – e in alcuni momenti è sembrato tra i pochi a farlo – e l’ha aiutata a raggiungere gli incredibili traguardi del 2024 (titolo 1000 a Dubai, finali slam al Roland Garros e a Wimbledon, il miglior ranking femminile italiano di sempre al n°4 WTA al pari di Francesca Schiavone e la conquista della Billie Jean King Cup).

La frase di Cahill che potrebbe spiegare la separazione tra Paolini e Furlan

Una delle motivazioni dietro l’addio la si potrebbe trovare nelle parole con cui Darren Cahill aveva spiegato la decisione di lasciare lo staff di Jannik Sinner a fine stagione: “La finestra temporale per un allenatore è forse tre o quattro anni. In tre o quattro anni in cui puoi insegnare tutto e questo è l’obiettivo dell’allenatore. Dopo questo periodo tocca a qualcun altro, serve una voce diversa, un’ispirazione diversa”.

Furlan ha lavorato al fianco di Paolini per ben dieci anni – anche se dal 2015 al 2020 solamente part time – ed è probabile che ormai tutto quello che poteva trasmettere a Jas glielo abbia già insegnato. In più i due, come ricordavamo prima, hanno condiviso gli incredibili risultati del 2024, che al momento Paolini sta facendo un po’ di fatica a replicare – anche se da Miami sono arrivate sensazioni incoraggianti per il prosieguo della stagione -, e forse proprio per questo motivo una nuova fonte d’ispirazione potrebbe esserle utile.

L’ipotesi del Corriere: Sara Errani come nuova coach

Stando sempre a quanto riportato dal Corriere della Sera, dietro la separazione tra Furlan e Paolini potrebbe esserci un raffreddamento dei rapporti tra loro due, causato anche dal sodalizio di Jas con Sara Errani, con cui da ormai quasi due anni gioca con continuità il doppio e con cui si è tolta tantissime soddisfazioni in campo, su tutte la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ecco allora che il quotidiano meneghino suggerisce anche la candidatura di Errani come nuova coach di Paolini. Una scelta che in realtà non sarebbe certamente sconvolgente. Sara è sempre stata al fianco della compagna di doppio, trasmettendole quello che l’esperienza ha insegnato a lei e aiutandola a crescere sotto tanti punti vista, da quello mentale fino a quello tattico, passando per quello tecnico.

Anche nei vari tornei di singolare, nell’angolo di Paolini si è sempre vista Errani, che già da tempo ricopre una sorta di ruolo di allenatrice in seconda della tennista azzurra, con Jasmine che anche a Miami ha ribadito quanto la sua presenza la aiuti: “Cosa mi dice Sara Errani? Lei è molto intelligente in campo. Però non rivelerò i nostri segreti! Scherzo, è molto bella averla nel mio angolo, mi aiuta molto”.