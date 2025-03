Paolini-Sabalenka diretta live Miami 27 marzo 2025: Aryna accelera e firma il break nel secondo set

Aggredisce la seconda di Jas la tigre bielorussa e passa in vantaggio; Paolini però rimedia e col rovescio firma il pari quindici. Ayrna però si conferma letale quando l’azzurra fatica a mettere in campo la prima e trova un buon diritto che vale il nuovo sorpasso (15-30). Quindi la numero uno al mondo sbaglia il cross, e forza la risposta (30-40). Sabalenka non ci sta e col diritto in contropiede riporta tutto in equilibrio. Sul 40-40 Aryna forza ancora una volta la risposta, ma Jasmine non né approfitta (due errori consecutivi) e concede palla break. Sabalenka si prende il break.