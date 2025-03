Miami, Paolini scaccia la crisi: la reazione liberatoria dopo il successo. E Osaka la esalta

La miglior prestazione stagionale vale i primi quarti del 2025 a Paolini, che ha ritrovato il sorriso e ricevuto una bella investitura da Osaka. Altra delusione per Bolelli e Vavassori

Grazie alla sua miglior prestazione del 2025, Jasmine Paolini ha battuto in rimonta Naomi Osaka ed è volata ai quarti di finale – i primi da lei raggiunti in questa stagione – del WTA 1000 di Miami. Una vittoria che ha fatto ritrovare quel sorriso che aveva conquistato tutti all’azzurra, tornata a esprimersi ai livelli del fantastico 2024, tanto da meritarsi anche un’importante investitura da parte della ex n°1 al mondo.

Paolini ritrova il suo livello e il sorriso

Non fatevi ingannare dal ranking, Naomi Osaka vale ben di più della 61esima posizione occupata attualmente. Anche perché se non avesse rimediato un infortunio durante il terzo turno dell’Australian Open che l’ha obbligata a saltare tutti i tornei fino a Indian Wells, oggi quasi certamente l’ex n°1 al mondo si troverebbe ben più avanti in classifica.

Per questo motivo la vittoria di oggi in rimonta di Jasmine Paolini vale tantissimo, ma vale soprattutto per il tennis messo in campo dall’azzurra, che dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative è tornata finalmente a esprimersi ai livelli del 2024, ritrovando anche quel sorriso che aveva conquistato tutti in giro per il mondo: “Osaka è una giocatrice durissima – le parole di Jas nell’intervista post partita -, è bello giocare queste partite contro questo tipo di tenniste. Perché ridevo durante la partita? Perché in alcuni momenti lei giocava semplicemente troppo bene! Ci sono stati scambi durissimi e veloci, avevo solo visto giocare Naomi senza mai affrontarla. Mi sento meglio in campo, adoro l’energia di Miami: ci sono tanti italiani qui, grazie mille per il sostegno!”.

La battuta su Errani e il siparietto con l’intervistatrice

Nel corso dell’intervista in campo dopo la vittoria su Osaka, una solare Paolini ha parlato anche dell’aiuto che le da Sara Errani, sempre al suo fianco a seguire le partite nel box di Jas, senza però rivelare i segreti consigli che la compagna di doppio le da in partita: “Cosa mi dice Sara Errani? Lei è molto intelligente in campo. Però non rivelerò i nostri segreti! Scherzo, è molto bella averla nel mio angolo, mi aiuta molto”.

A Miami Paolini ha anche raggiunto i suoi primi quarti di finale in singolare del 2025. Dato che non è sfuggito nemmeno all’intervistatrice, che le ha ricordato come per la prima volta dallo US Open abbia vinto tre partite consecutive, scatenando l’ilare reazione di Jas che ha allargato le braccia e detto, col sorriso, “Come on!”, come a fare intendere che nonostante i risultati certamente non esaltanti di questi mesi non è mica scomparsa.

L’investitura di Osaka

Nel corso della conferenza post partita, Osaka ha speso parole al miele per Paolini, dicendosi piacevolmente sorpresa del suo livello e lodandola a più riprese: “Il modo in cui Jasmine gioca mi coglie un po’ alla sprovvista semplicemente per via della sua altezza. Non pensavo che potesse tirare così forte! È stato interessante, ma anche molto divertente. Per la questione dell’altezza mi ricorda un po’ Cibulkova. Jasmine è una grandissima giocatrice”.

WTA 1000 Miami: il tabellone completo

Altro flop per Bolelli e Vavassori

Termina invece al secondo turno l’avventura a Miami di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dal trionfo all’ATP 500 di Rotterdam hanno ottenuto solamente due vittorie a fronte di ben quattro sconfitte. La coppia azzurra ha ceduto per 6-3 6-7 10-6 a quella tutta statunitense composta da Christian Harrison ed Evan King, dominatori del primo set e bravi, dopo che gli italiani erano riusciti a ribaltare l’esito del secondo parziale, a non disunirsi nel super tie-break.