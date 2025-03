Miami, Andreeva ko. dopo 13 vittorie: scintille con Anisimova per una vescica e un dito (medio) di troppo. Poi l'odio social

Scintille e polemiche al termine della sfida tra Anisimova e Andreeva, due delle giocatrici più "calde" del momento: una richiesta di MTO fa arrabbiare Mirra, che attacca sui social

Dopo aver fatto 13, Mirra Andreeva non è riuscita a spingersi oltre. Perché lo stop è arrivato un po’ a sorpresa alla partita numero 14 di un periodo evidentemente felice per la giovanissima russa (classe 2007), sconfitta in tra set dalla statunitense Amanda Anisimova e costretta così ad abbandonare il proposito di centrare una clamorosa doppietta nel Sunshine Doubles dopo il trionfo a Indian Wells (si sarebbe trattato di un tris, pensando alla vittoria ottenuta a Dubai a fine febbraio). Ma la sconfitta al terzo turno ha lasciato qualche strascico polemico per via anche e soprattutto di “storie tese” contro la sua avversaria di giornata.

Andreeva ko. e Paolini può riprendersi la numero 6

Agli italiani tutto sommato il ko. dell’enfant prodige russa non suona poi tanto disdicevole: se Jasmine Paolini avanzerà in semifinale a Miami il controsorpasso in classifica sarà servito, con la toscana che sopravanzerebbe Andreeva riprendendosi la numero 6 del ranking (e avanzando in finale anche Madison Keys tornerebbe alle sue spalle, riconsegnando Jas in quinta posizione).

Ma Andreeva ormai fa notizia un po’ per tutto, vista la ventata d’aria fresca che ha portato nel panorama WTA. E allora la sconfitta contro Amanda Anisimova fa rumore perché si porta appresso tanti dettagli che nel recente passato non si erano visti, come i tanti errori commessi dalla russa, che dopo aver ceduto 7-5 nel tiebreak del primo set ha ripreso il comando delle operazioni imponendosi per 6-2 nel secondo, ma facendosi brekkare subito nel momento in cui tutto sembrava volgere per il meglio nel corso del terzo e decisivo set, perso 6-3.

Mirra peraltro ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico nel corso della parte iniziale dell’incontro, tanto da richiedere l’intervento del fisioterapista.

Il MTO della discordia: “Sappiamo tutti perché lo ha richiesto…”

Dopo la partita, però, ne è cominciata un’altra, nella quale la giocatrice russa ha prima denunciato i tanti commenti offensivi e le minacce ricevute per aver perso l’incontro (probabilmente da parte di chi aveva scommesso su una sua “facile” vittoria): “Ecco cosa accade quando si perde una partita”, s’è sfogata sui propri profili social Andreeva, mostrando anche alcuni commenti decisamente poco educati prima di rimuovere la stories.

In campo però sono state scintille contro Anisimova, che a partire dalla metà del terzo set ha alzato la tensione chiedendo a sua volta l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 3-1 in suo favore e 40-40. Una richiesta che alla russa non è piaciuta: solitamente il Medical Time Out può essere chiesto soltanto al cambio di campo, e Mirra fa notare polemicamente la cosa al giudice di sedia. Che pure acconsente a far entrare il fisioterapista per controllare la vescica alla mano destra della giocatrice statunitense, spiegando alla giovane russa che quella richiesta era legittima.

“Ha il diritto di far valutare dal medico se il problema richiede un intervento immediato o se si possa attendere qualche altro scambio”, ha spiegato l’arbitro. Ma Andreeva ha fatto capire di non essere per nulla convinta della sua risposta: “Sappiamo tutti perché lo ha richiesto”, ha tuonato con i microfoni delle telecamere accesi, riferendosi a quello che ai suoi occhi altro non è, se non un tentativo di rompere il ritmo della partita e riprendere fiato in una fase delicata.

L’altra partita: la foto della vescica e quel dito… di troppo

L’incontro viene così fermato su indicazione del fisioterapista: Anisimova riprende fiato, torna in campo e praticamente non lascia più via di scampo alla rivale, andando a prendersi il set per 6-3 e chiudendo i conti.

Poi, sempre a mezzo social, mostra la vescica al dita della mano, rispondendo alle accuse mosse da Andreeva. Ma non mostra soltanto la piaga: velatamente (ma non troppo) si intravede un dito medio, e non c’è bisogno di sottolineare a chi fosse rivolto (nessuno vi racconterà mai la verità, ma la fantasia ce l’hanno tutti…). Insomma, da Miami arriva una bella rivalità pronta a esplodere a suon di stories e accuse.