L'annuncio shock di Anisimova: a 21 anni si prende una pausa del tennis

La tennista americana ha dato l'annuncio attraverso un post su Instagram

06-05-2023 12:42

La tennista americana Amanda Anisimova ha annunciato, attraverso un post Instagram di volersi prendere una pausa dal mondo del tennis nonostante i suoi 21 anni. Troppe le pressioni e lo stress.

L’annuncio di Amanda Anisimova

La tennista statunitense Amanda Anisimova dice basta e si prende una pausa, nonostante i suoi 21 anni, dal tennis giocato. Dopo una brutta sconfitta al primo turno di Madrid la sportiva ha dato la notizia su Instagram. “Sto lottando per la mia salute mentale e il mio esaurimento nervoso dall’estate del 2022. È diventato insopportabile per me partecipare ai tornei di tennis. A questo punto la mia priorità è il mio benessere mentale e ho deciso di prendermi una pausa per un po’ di tempo. Ho lavorato duramente per cercare di farcela a superare questo momento. Mi mancherà la competizione e apprezzo il vostro supporto”.

La carriera dell’americana

Una brutta “perdita” per la WTA. La statunitense ha vinto due tornei 250, a Bogotà nel 2019 e a Melbourne l’anno scorso. Nel ranking, oggi, è numero 46 mentre e in passato è stata anche al numero 21. L’Anisimova raggiunge così altre colleghe che si sono prese una pausa. Su tutte, Naomi Osaka attualmente in dolce attesa ma che per mesi ha avuto diversi problemi ed è andata in contro a ritiri e sconfitte. Recentemente poi anche Kaja Juvan ha deciso di prendere una pausa, ad aprile, a seguito della morte del padre. “Voglio decidere giorno per giorno o settimana dopo settimana per vedere come mi sento”.