Tennis, Osaka shock: vicina al ritiro?

10-01-2023 12:56

Naomi Osaka è vicina all’addio al tennis?

La voce rimbalza su diverse testate specializzate, dopo il ritiro dal tabellone degli Australian Open e un 2022 fatto di tanti ritiri e poche apparizioni. L’ultimo match risale allo scorso settembre a Tokyo quando fu costretta al ritiro per un problema agli addominali.

Intanto, il noto giornalista di tennis Ben Rothenberg sarà l’autore della biografia di Naomi Osaka he uscirà entro la fine dell’anno. Il giornalista in un’intervista concessa ai media australiani ha spiegato: “Non credo che userebbe la parola ritiro. Ma se dovesse lasciare il mondo dello sport per un certo periodo di tempo, non penso che lo direbbe apertamente ad alta voce. Le cose non funzionano per lei in questo momento” .

E poi:” Conosce il lavoro e i sacrifici di cui necessita un tennista a tempo pieno. Ha vinto tanto nel corso della sua carriera e non si accontenterebbe certo di essere fuori dalla top 10 o top 20”

Nel corso degli ultimi anni diverse volte la tennista si è fermata ma le ultime settimane non lasciano ben sperare per il futuro.