ATP Miami, le partite di oggi: orari e risultati in tempo reale. Cinà sfida Dimitrov, Musetti contro Halys

Il programma completo delle partite in programma al torneo Masters1000 di Miami: orari e risultati di tutti i match dei 32esimi di finale

Il torneo Atp di Miami inizia a entrare nel vivo. Andate già in archivio le partite dei 64esimi, con i 32esimi scendono in campo anche le teste di serie del Masters1000 che si sta disputando in Florida.

Atp Miami, orari partite e risultati

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli italiani in campo

Le partite iniziano alle 16 italiane e proseguono senza soluzione di continuità fino a quando in Italia è notte fonda. Ad aprire le danze alle 16 in punto anche due dei tennisti italiani più attesi. Il giovane Federico Cinà se la vede con il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14: tra i due 16 anni di differenza ma il giovane palermitano ha dimostrato di essere già grande al primo turno contro Comesana.

Alla stessa ora fa il suo esordio sul cemento americano anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, contro il francese Halys, un avversario molto temibile contro cui il carrarino deve dimostrare di essere in ripresa dopo un avvio di stagione non esaltante.

Dopo la mezzanotte, alla 1.00 per la precisione, in campo anche Matteo Berrettini (numero 29) che deve vedersela con il francese Gaston. Contemporaneamente in campo anche Luciano Darderi opposto a un big in declino come il polacco Hubert Hurkacz, che qui è solo testa di serie numero 21 ma il cui valore è nettamente superiore. In campo anche Lorenzo Sonego opposto addirittura alla testa di serie numero 3 l’americano Taylor Fritz, in un match che sembra segnato ma che potrebbe regalare soddisfazioni.

Tutte le altre partite

Scendono in campo praticamente tutti i migliori al mondo, ad eccezione del solo Sinner fermo per gli arcinoti motivi legati alla sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol. A proposito, tra le partite più interessanti in programma quelle dei due più accaniti contestatori di Sinner.

Alle 17.30 scende in campo infatti Nick Kyrgios contro il russo Khachanov che non sta vivendo un periodo molto brillante, ma che è sempre un signor tennista.

Mentre alle 19,30 Nole Djokovic se la deve vedere contro l’australiano Rinki Hijikata: per l’ex numero 1 del mondo l’occasione per tornare a mostrare almeno un po’ della sua classe in un periodo in cui sta facendo più parlare di sé per fatti extra campo che per prestazioni al suo livello. Nella notte italiana invece scendono in campo anche Zverev, Draper, Rublev e anche il baby fenomeno Fonseca che affronta un osso duro come il francese Humbert (testa di serie 19). Carlos Alcaraz alle 1.30 concluderà il programma del turno contro il belga Goffin che non dovrebbe costituire uno scoglio insormontabile.

Atp Miami: tutte le partite in tempo reale