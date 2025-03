Diretta live WTA 1000 Miami 2025, Osaka-Paolini ottavi di finale e avvio estenuante per Jasmine

Dopo l’approdo alquanto semplice per l’azzurra agli ottavi, è giunto il momento di disputare uno degli incontro in programma a Miami tra i più attesi. La sfida tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka, andrà in scena oggi lunedì 24 marzo non prima delle ore 16 italiane. Sarà il match di apertura sul Grandstand.