Miami, Musetti ribalta Auger-Aliassime e aspetta Djokovic: Errani e Paolini, altro disastro

Ottime prestazione di Musetti, che in rimonta si sbarazza di Auger-Aliassime e vola agli ottavi di finale dove aspetta Djokovic. Sunshine Double deludente invece per Errani e Paolini, eliminate anche da Miami

Lorenzo Musetti trionfa in rimonta (4-6 6-2 6-3) al termine di un match combattuto contro Felix Auger-Aliassime e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove aspetta Novak Djokovic, che però prima dovrà battere l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Delude invece la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminate in due set da Cristina Bucsa e Miyu Kato.

Musetti spreca, Auger no e si aggiudica il primo set

Match che, come da previsioni, si conferma equilibrato sin dai primi game, in cui i due giocatori sembrano pensare più a studiarsi che a provare ad affondare il colpo. Equilibrio che viene poi spezzato nel settimo gioco da Felix Auger-Aliassime, che alla quinta occasione riesce a strappare la battuta a Lorenzo Musetti, che avrebbe la chance di ottenere il contro-break nel game seguente, nel quale però non sfrutta, anche per merito del canadese, le tre occasioni in suo favore, permetto quindi ad Auger di andare poi a servire per il match, cosa che fa senza esitazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Augersi si scompone e Musetti ribalta il match

Nel secondo set Auger-Aliassime sembra perdere piano piano la sua solidità da fondocampo, commettendo sempre più errori soprattutto dal lato del dritto. Errori che finiscono col concedere nel quarto game due palle break a Musetti, che ringrazia e le sfrutta. Nel gioco successivo Lorenzo è però protagonista di un passaggio a vuoto che permette al canadese di riportarsi on serve, ma l’inerzia del match è ormai tutta dalla parte del carrarino, che infatti vince i seguenti tre game con due break in suo favore.

Arrivati al terzo set Auger-Aliassime inizia ad accusare anche problemi fisici, prima nella forma di vesciche, per cui chiede l’intervento dello staff medico, e poi come dolori alla gamba sinistra, vistosamente fasciata sin dall’inizio dell’incontro. Musetti rimane ben concentrato e si porta avanti di un break nel quarto gioco, resistendo al tentativo del canadese di rientrare in partita nel gioco successivo e andando poi a servire per il match chiudendo con il risultato di 4-6 6-2 6-3, conquistando così la sua seconda vittoria consecutiva in rimonta a Miami.

Musetti aspetta Djokovic

Musetti si spinge dunque agli ottavi di finale ed eguaglia il suo miglior risultato in carriera ottenuto al Masters 1000 di Miami e raggiunto la passata edizione. Al prossimo turno Lorenzo se la vedrà con il vincente della sfida tra Camilo Ugo Carabelli e il nettamente favorito Novak Djokovic, impegnato in questi giorni anche la causa della PTPA al tennis mondiale. In caso di vittoria contro l’argentino, il serbo e il carrarino si sfideranno per la nona volta in carriera, con l’azzurro che ha trionfato solamente in un’occasione, nel 2023 al Masters 1000 di Montecarlo.

Masters 1000 Miami: il tabellone completo

Errani e Paolini crollano contro Bucsa e Kato

Esce di scena invece la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, battute in due (7-6 6-2) set da Cristina Bucsa e Miyu Kato. Altra brutta battuta d’arresto dopo quella all’esordio a Indian Wells per le azzurre che nel primo set erano anche riuscite a recuperare un break di svantaggio e andare a servire per il parziale, salvo però farsi rimontare e poi superare al tie-break, che ha dato maggiore fiducia alle avversarie, dominatrici indiscusse del secondo set.

WTA 1000 Miami: il tabellone completo