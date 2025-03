Indian Wells, il clamoroso flop di Paolini ed Errani nel doppio: ora Jasmine cerca il riscatto in singolare

Le campionesse olimpiche, testa di serie numero 3 del tabellone femminile, eliminate subito da Asia Muhammad e Demi Schuurs in un match durato appena due set.

L’avventura in tandem di Jasmine Paolini e Sara Errani al WTA 1000 di Indian Wells, primo atto del Sunshine Double statunitense del mese di marzo, è già finita. Le campionesse olimpiche sono state eliminate subito dal tabellone del doppio, di cui erano teste di serie numero 3. Un’eliminazione impietosa e inattesa, giunta per mano di una coppia non accreditata di grandi possibilità nel torneo californiano, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs.

Errani-Paolini, che succede? Eliminate da Muhammad e Schuurs

Una partita durata appena un’ora e sei minuti e conclusasi in due set: rapidissimo il secondo, in cui le due azzurre non sono riuscite a portare a casa neppure un game, rimediando un clamoroso bagel. Il primo, invece, era stato un concentrato di errori, occasioni sprecate, break e controbreak da ambo le parti. Dopo aver rimesso le cose a posto strappando il servizio alle avversarie al quarto gioco e portandosi sul 2-2, Errani e Paolini sono andate di nuovo sotto al settimo gioco, mancando la palla break dell’aggancio a quattro nel game successivo. Poi il ko (4-6), preludio a una seconda frazione da incubo.

Paolini-Errani: dal trionfo di Doha al ko immediato di Indian Wells

La condizione delle due azzurre, in particolare di Jasmine Paolini, non è evidentemente quella dei giorni migliori. E dire che il mese scorso Sara e Jas si erano imposte in un altro Masters 1000, quello di Doha, mostrando un affiatamento e una forma che lasciavano ben sperare, sulla falsariga degli eccezionali risultati ottenuti nel corso del 2024. Invece il problema accusato da Paolini nel successivo torneo di Dubai, costatole l’eliminazione in singolare e la rinuncia al torneo di doppio, deve aver condizionato anche le fasi successive del calendario della numero 6 al mondo e della sua partner sportiva.

Jasmine impegnata nel singolare: il debutto contro Grabher e Jovic

A questo punto per Jasmine, reduce pure dall’esibizione nel doppio misto in tandem con un compagno d’eccezione, Lorenzo Musetti, diventa imperativo il riscatto proprio nel singolare, dove – ancor prima del ruzzolone a Dubai con annessa botta alla caviglia – aveva accusato una marcata flessione nei risultati e nelle prestazioni. Da testa di serie è stata esentata dal primo turno e attende ancora di conoscere il nome della sua avversaria al secondo: il match tra la 17enne statunitense Iva Jovic (numero 157 del ranking) e la 28enne austriaca Julia Grabher (388) è stato infatti sospeso nel corso del secondo set, con Grabher avanti 6-2 1-1.

