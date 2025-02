WTA Dubai, Paolini si ritira dal doppio con Errani dopo il brutto infortunio in singolare: crollo in classifica per Jas

L'infortunio rimediato in singolare contro Kenin obbliga Paolini a rinunciare al doppio con Errani e le costa anche la top-5 nella classifica WTA

Giornata da dimenticare per Jasmine Paolini, che in occasione della sfida di secondo turno al WTA 1000 di Dubai contro Sofia Kenin ha rimediato a inizio secondo set un doloroso infortunio alla caviglia destra che non le ha permesso di essere competitiva per il prosieguo della partita, poi persa per 6-4 6-0. Un’infortunio che costa a caso a Jas, che non potendo difendere il titolo vinto l’anno scorso qui negli Emirati Arabi perde 880 punti nel ranking, scivolando dalla quarta alla sesta posizione. In seguito è arrivato anche il ritiro dal match di doppio che avrebbe dovuto disputare insieme a Sara Errani.

L’infortunio in singolare

Le gioie dell’anno scorso quando conquistò il suo titolo più importante in carriera che la lasciò nelle posizioni di vertice del ranking sono ormai solo un ricordo per Jasmine Paolini, che in occasione del secondo turno del WTA 1000 Dubai è stata eliminata da Sofia Kenin dopo aver subito a inizio secondo set un brutto infortunio alla caviglia destra che ha costretto la giudice di sedia a fermare l’incontro per qualche minuto e chiedere l’intervento immediato del fisioterapista.

Nonostante il dolore che l’ha fatta scoppiare in lacrime, Paolini è rimasta in campo e ha ripreso a giocare, pur non riuscendo a mantenersi competitiva, come dimostra l’esito del secondo set, terminato 6-0 in favore della statunitense.

Paolini scivola nel ranking

Con la sconfitta al secondo turno Paolini non potrà avere la possibilità di difendere i punti del titolo vinto la passata stagione qui a Dubai. Questa precoce eliminazione costa a Jasmine ben 880 punti nel ranking, che la vede ora abbandonare la top-5 visti i sorpassi ai suoi danni delle statunitensi Jessica Pegula e Madison Keys che hanno relegato l’azzurra al sesto posto. Paolini potrebbe scivolare ancora più in basso nel ranking in caso Elena Rybakina dovesse arrivare almeno in finale e/o Emma Navvarro trionfare negli Emirati Arabi, con la prima che appare una possibilità più facilmente realizzabile, anche se sul percorso della kazaka ci sarà Iga Swiatek.

Paolini si ritira dal doppio con Errani

Oltre al danno in classifica anche la beffa per Paolini, che circa un paio d’ore dopo l’infortunio rimediato contro Kenin sarebbe dovuta scendere in campo anche in doppio in coppia con Sara Errani per dare seguito al titolo conquistato al WTA 1000 di Doha, ritrovandosi però obbligata a dare forfait e ritirarsi dal tabellone di doppio. Il fatto che i due match fossero così ravvicinati ha certamente influito sulla decisione di ritirarsi e non ci fornisce informazioni più chiare sull’entità dell’infortunio che, come riporta Sky Sport, non è ancora dato sapere se abbia interessato i legamenti della caviglia.