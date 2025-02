Diretta live WTA 1000 Dubai 2025, caduta e infortunio alla caviglia per Paolini, sconfitta da Kenin. Doppio con Errani in dubbio

Grande incertezza, al di là del risultato eloquente che premia la statunitense di origine russa Sofia Kenin, per la sorte che toccherà a Jasmine Paolini che ha riportato un infortunio alla caviglia destra cadendo sul campo di Dubai. Adesso c’è attesa e ansia per l’esito degli esami a cui verrà sottoposta l’azzurra che avrebbe dovuto giocare il doppio oggi, in coppia con Sara Errani. Difficile fare previsioni dopo aver visto Jas in lacrime per il dolore e il timore per la sorte riservata. Appena possibile vi daremo aggiornamenti.