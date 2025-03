Miami, scoppia un nuovo scandalo: “L’ATP fa pressione sui giocatori”, la PTPA di Djokovic lancia una seconda causa

A lanciare l’ultima notizia sul momento turbolento nel mondo del tennis ci pensa il Telegraph che rivela come il sindacato fondato da Djokovic sia pronto a una nuova azione legale

Altro che “Sunshine Double”, le settimane dedicate ai due Masters 1000 che si giocano nel sole di California e Florida sembrano essere coperte dalle “nuvole” che aleggiano sul mondo del tennis. Dopo la prima causa lanciata dalla PTPA contro le principali sigle del mondo della racchetta, sembra già essere pronta una seconda causa legale, almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito.

La seconda causa lanciata dalla PTPA

Stando a quanto scrive il Telegraph, in un articolo firmato da Simon Briggs, dopo la causa lanciata martedì dalla PTPA, il sindacato fondato da Novak Djokovic avrebbe lanciato una nuova azione legale sempre a New York. E stavolta nel mirino ci sarebbe un comportamento ben preciso da parte dell’ATP. La nuova mozione è stata presentata sempre a New York nella serata di venerdì e accusa l’organizzazione che gestisce il tennis maschile di avere minacciato alcuni giocatori “con conseguenze avverse se avessero partecipato alla class action e chiesto ai giocatori di firmare un documento già preparato per rendere nulla la causa”.

Le accuse del sindacato di Djokovic

Nel dietro le quinte di Miami, stando a quanto sostiene questa nuova causa rivelata dal Telegraph, l’ATP avrebbe cominciato a fare le sue mosse. Le accuse mosse dalla PTPA sembrano molto dettagliate e in particolare nella nuova causa si legge che “un membro del consiglio di amministrazione dell’ATP si sarebbe avvicinato a un giocatore in una area consentita solo ai tenuti per chiedergli di firmare una lettera destinata a denunciare la causa”. Nel documento si legge anche stando a quanto riporta il giornale inglese che “membri dell’ATP avrebbero fatto il loro ingresso in alcune aree destinate solo ai giocatori al Miami Open per domandare ai giocatori di condannare l’azione legale della PTP e avvertirli che l’ATP avrebbe potuto ridurre i loro guadagni”. La nuova causa del sindacato fondato da Djokovic chiede che i queralati della prima azione legale si astengano da comunicazioni improprie, coercitive e minacciose nei confronti dei tennisti che hanno firmato la class action.

La causa che scuote il mondo del tennis

Non è stata esattamente un fulmine a cielo sereno la notizia della presentazione di una causa presentata dalla PTPA contro le principali sigle del mondo del tennis (ATP, WTA, ITF e ITIA). Da tempo il sindacato chiede riforme importanti e ora ha mosso un primo passo ufficiale con una serie di richieste che vanno dai prize money dei tornei, alla riforma dell’antidoping fino alle regole per la partecipazione alle esibizioni. Un primo passo che secondo molti dovrebbe portare a sedersi intorno al tavolo per delle riforme, cosa che lo stesso Djokovic si è augurato possa succedere. Ma con queste premesse difficile avverrà molto presto.