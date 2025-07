Wimbledon, Sinner supera Pietrangeli e Federer ma non si concede distrazioni nemmeno per l’amata F1 a Silverstone

La prima dominante settimana a Wimbledon permette a Sinner di superare due leggende come Pietrangeli e Federer. Ma Jannik non ha intenzione di rilassarsi, nemmeno per la sua amata F1

Nuovo giorno stesso Sinner. Jannik continua il suo dominio a Wimbledon sbarazzandosi di Pedro Martinez, un successo che permette all’altoatesino di battere di arrivare al 17° ottavo di finale in un torneo dello slam superando il primato italiano che in precedenza appartava a Nicola Pietrangeli e che grazie ai soli cinque giochi concessi lo rende il giocatore che ha perso meno game (17) nella storia dei Championships per arrivare al quarto turno, superando il record stabilito da Roger Federer nel 2004 (19).

Il n°1 al mondo al termine della partita però rende onore al suo avversario, rimasto in campo nonostante gli evidenti problemi fisici, poi scherza sulla Formula 1, sport di cui è grande appassionato ma che nonostante questo weekend corra in Inghilterra a Silverstone non seguirà dal vivo per rimanere concentrato sul suo percorso a Wimbledon.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner batte i record di Pietrangeli e Federer

Dopo le nette vittorie su Luca Nardi e Aleksandar Vukic, Jannik Sinner si conferma senza pietà anche contro Pedro Martinez, battuto in tre set nel terzo turno di Wimbledon. Un successo che permette al n°1 ATP di scrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano diventando l’azzurro con più presenze negli ottavi di finale a livello slam (17), superando il record precedentemente stabilito dalla leggenda Nicola Pietrangeli.

Un traguardo raggiunto tra l’altro in una maniera che così dominante non si era mai vista a Wimbledon. Sinner ha infatti raggiunto gli ottavi di finale lasciando per strada appena 17 game totali in tre match, due in meno di quanti ne aveva concessi la leggenda, e con ogni probabilità il giocatore più iconico dei Championships, Roger Federer nel 2004.

Sinner rende onore a Martinez e ai campioni presenti sugli spalti

Nella consueta intervista a bordo campo al termine del match, Sinner ha però voluto rendere onore a Martinez, rimasto in campo nonostante gli evidenti problemi fisici alla spalla e in grado di mettere in difficoltà Jannik nel secondo set: “Ovviamente sono molto felice per la vittoria, ma sono convinto che lui avesse dei problemi alla spalla che non gli hanno permesso di servire bene, che è un aspetto importante specialmente su questa superficie. Non è stato facile giocare per lui, quindi grande rispetto per lui, che è sceso l’ossesso in campo per competere. Non è stato facile per lui, ma dal mio punto di vista io cercato profondità dal fondo e ci sono stati grandi scambi”.

Jannik si è poi detto molto soddisfatto di queste prime tre partite giocate a Wimbledon: “Sono contento di queste prime tre partite. Ogni volta che arrivi alla seconda settimana di un torneo dello slam è un occasione speciale, ancor di più qui a Wimbledon. Cerchiamo di continuare ad andare avanti e a spingere, ma certamente la prima settimana non sarebbe potuta andare meglio, vediamo cosa succederà”.

Nel royal box a osservare Sinner oggi non erano presenti i rappresentanti della nobiltà britannica, ma leggende dello sport ci sono sportivi tra cui anche vari campioni olimpionici come vuole una tradizione di Wimbledon. Campioni ai quali Jannik ha voluto rendere omaggio: “È stato un grande onore giocare di fronte a voi e un onore giocare davanti a un royal box pieno di sportivi di così grande success. Cosa posso dire, non ho vinto niente in confronto a voi (ride, ndr). Grazie mille ancora, è un grande onore giocare davanti a voi. Per noi atleti e soprattutto per noi tennisti è bello vedere nuovi volti, perché non siamo così abituati a giocare davanti a degli ospiti così speciali. Spero possiate godervi anche i giorni restanti”.

Sinner: “Niente Silverstone, devo rimanere concentrato”

Vista l’ottima prima settimana a Wimbledon qualcuno potrebbe pensare che Sinner sfrutta la giornata libera di domenica per staccare un po’ dal tennis e magari andare a seguire la Formula 1 di cui è grande appassionato e che questo fine settimana corre proprio in Inghilterra a Silverstone, ma no, Jannik in questo momento ha in mente solo l’erba londinese, anche se proverà per lo meno a seguire qualche giro della gara domani: “Se domani andrò a Silverstone? No no no, devo rimanere concentrato (ride, ndr). Organizzerò la sessione di allenamento in modo di non allenarmi durante il gran premio, così magari riesco a finire in tempo per vedere gli ultimi giri. ‘Purtroppo’ ogni volta capita in mezzo a Wimbledon, ma alla fine se è un problema significa che sono ancora in corsa qui”.