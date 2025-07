Sinner-Martinez, diretta live 3° turno Wimbledon: Jannik avanti di due set, ma non senza faticare

Problemi al servizio per Martinez, che non riesce a spingere la prima per un problema fisico, offrendo subito la possibilità di comandare a Sinner, che ringrazia e si procura due break point. Il primo è bravo lo spagnolo ad annullarlo, sul secondo spreca invece Jannik che manda larga una risposta non complicatissima. Ai vantaggi però il n°1 ATP sfrutta un’indecisione di Martinez per passarlo di rovescio e un errore dello spagnolo per ottenere il secondo break