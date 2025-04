Pellegrini, l’intervista alle Iene si tinge di giallo: salta il servizio dopo le rivelazioni choc di Sinner

Stando alle anticipazioni diffuse sul web, il servizio sulla Divina sarebbe dovuto andare in onda ieri poco dopo l'intervista di Jannik al Tg1. Ma così non è stato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Poco dopo la rivelazione choc di Sinner, che ieri sera al Tg1 ha confessato di essere stato sul punto di mollare tutto a causa della vicenda doping che gli è costata tre mesi di squalifica, sarebbe dovuto andare in onda anche il servizio di Federica Pellegrini a Le Iene. Ma, nonostante le anticipazioni diffuse, la Divina non si è vista su Italia 1. Come mai?

Federica Pellegrini a Le Iene: è giallo

Come annunciato nelle anticipazioni che ieri hanno avuto ampio risalto sul web, Federica Pellegrini doveva essere una delle protagoniste della puntata di ieri, martedì 29 aprile, de Le Iene.

Per una coincidenza le 48 ore trascorse insieme a Nicolò De Devitiis e racchiuse in un servizio che s’annunciava esplosivo era previsto di fatto subito dopo l’altrettanta esplosiva intervista di Sinner al Tg1. Ma della campionessa di nuoto nessuna traccia.

Le rivelazioni di Sinner e perché la Divina non s’è vista

Jannik, che si accinge a tornare in campo gli Internazionali d’Italia a Roma, ha parlato proprio di tutto nella lunga intervista andata in onda alle 20:30 su Rai 1, dunque poco prima dell’inizio de Le Iene su Italia 1. A testimonianza di quanto abbia sofferto per il caso Clostebol, la confessione choc sulla possibilità di appendere addirittura la racchetta al chiodo durante l’Australian Open.

Il tennista numero uno al mondo ha anche replicato agli attacchi ricevuti da alcune leggende dello sport come Djokovic, Serena Williams e appunto Federica Pellegrini. Sul web molto utenti si chiedono perché il servizio dedicato all’oro olimpico a Pechino 2008 sia saltato : ha per caso a che fare con l’intervista di Sinner oppure si è trattata di una decisione della produzione che ha dato priorità ad altre inchieste come quella su Davide Barzan, Rocco Siffredi, il sosia di Cristiano Ronaldo e la maestra d’asilo con un profilo su Onlyfans?

Sinner, doping, Ceccon: Pellegrini a 360 gradi alle Iene

In questi mesi Pellegrini non ha avuto alcun timore di esporsi sul caso Sinner, andando contro tutti e tutti. Già, non ha mai cambiato di una virgola il suo pensiero, neppure dopo la shitstorm di cui è stata vittima dopo le sue ultime dichiarazioni. Secondo Fede, Jannik è stato “trattato diversamente rispetto al 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping”. In base alle anticipazioni diffuse, sarebbe tornata sull’argomento a Le Iene.

Non solo: nel servizio c’è spazio anche per un’altra polemica che ha tenuto banco negli ultimi, quella con Thomas Ceccon, tra i protagonisti assoluti della spedizione azzurra ai Giochi di Parigi grazie all’oro conquistato nei 100 metri dorso. Dopo le Olimpiadi, il 24enne veneto è stato piuttosto feroce nei confronti di Fede, al punto da affermare che per lui “non vale niente”. Uno sfogo, il suo, dovuto al fatto che, sebbene si allenassero nella stessa struttura, la Pellegrini “non è mai venuta a dirmi una parola”.