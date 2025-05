Paolini in finale, il pensiero per Berrettini e il retroscena su Musetti: ma Ljubicic la mette in difficoltà con Sinner

Paolini non trattiene la gioia per la finale, ma non si dimentica dei compagni, mandando un in bocca al lupo a Berrettini e spingendo anche Musetti e Sinner verso l'ultimo atto

È una Jasmine Paolini comprensibilmente al settimo cielo quella intervistata a bordo campo dopo il successo su Peyton Stearns che le ha permesso di raggiungere la finale agli Internazionali d’Italia. Paolini che è solo una delle tante punte di diamante della generazione d’oro del tennis italiano e che prova a spronare i suoi colleghi azzurri a eguagliarla, andando però in difficoltà – cosa che in campo le capita certamente meno di frequente – quando le viene chiesto di scegliere per chi tiferebbe in un’eventuale finale maschile tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

Paolini nella storia, terza azzurra in finale a Roma

Jasmine Paolini ha scritto ancora una volta un pezzo di storia del tennis italiano. Grazie al successo su Peyton Stearns, che dopo un set combattutissimo non è riuscita a reggere il ritmo della toscana, Jas è diventata la terza italiana a raggiungere la finale agli Internazionali d’Italia dopo Raffaella Reggi che vinse il titolo nel 1985 e la sua compagna di doppio Sara Errani, che invece venne sconfitta da Serena Williams nell’ultimo atto nel 2014. Non solo: nessuna prima di Paolini aveva raggiunto due finali WTA 1000 in carriera. Jas scrive pagine su pagine di storia del tennis italiano, ma la speranza è che il capitolo non sia ancora finito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutta la gioia di Paolini

Un successo quello su Peyton Stearns accolto da Jasmine Paolini con il suo ormai iconico sorriso e le braccia alzate al cielo mentre sembrava prendersi il boato dello Stadio Centrale, al settimo cielo esattamente come Jas, che nell’intervista a bordo campo ha espresso tutta la sua gioia, non dimenticando di ringraziare il pubblico che l’ha sempre sostenuta: “Sono contentissima, non so che cosa dire, è un sogno essere qua e giocare in Italia! È un sogno potersi giocare la finale agli Internazionali, è qualcosa di pazzesco, sono felicissima! Grazie a tutti voi che siete qua e ci sostenete sempre. È veramente bellissimo, mi avete dato grande carica. È stata una partenza un po’ in salita ma menomale che ci siete stati voi, l’abbiamo vinta insieme”.

Il pensiero per Berrettini, il tifo per Musetti e l’indecisione sul confronto con Sinner

Paolini ha però tempo per pensare anche ai suoi colleghi azzurri, mandando anche un bel messaggio a Matteo Berrettini, infortunatosi contro Casper Ruud negli ottavi: “È bellissimo far parte di tutto il movimento italiano adesso. Abbiamo Musetti in semifinale, Jannik che deve giocare i quarti e un in bocca al lupo per Matteo, che speriamo recuperi presto, siamo un bellissimo movimento e sono fiera di farne parte”.

Intanto domani andrà in scena l’attesa sfida tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, che potrebbe regalare all’Italia un altro finalista azzurro. A proposito della semifinale in diretta dagli studi di Sky Sport Ivan Ljubicic ha chiesto a Jas per chi farà il tifo, con Paolini che non ha avuto dubbi a scegliere Lollo: “Io tifo Muso e spero che vinca Muso: ieri sera ho visto una grandissima partita, palle corte, slice, cambi di ritmo, dritti a 200 km/h, quindi si tifa Musetti. Sta giocando benissimo e il suo gioco incanta”.

Vista la vittoria in due set Ljubicic decide di provare a mettere un po’ in difficoltà Jas, chiedendole allora per chi farebbe il tifo in un’eventuale finale tutta azzurra tra Musetti e Sinner: “È tosta ragazzi, non rispondo! Però no, sarebbe la finale dei sogni a Roma, chi vince vince“.