L'uscita di scena di Aryna Sabalenka dagli Internazionali, la regina di Roma saluta con una volgarità oscena e un'ammonizione

La regina degli Internazionali e di Roma, Aryna Sabalenka, non era evidentemente in serata: ha ceduto a un’avversaria alla sua portata, dimostrando un indubbio nervosismo nei suoi riguardi manifestato senza filtri effettivi stando, poi, a quel che è accaduto. La numero 1 del ranking WTA è stata sconfitta nei quarti di finale dalla cinese Zheng, che si è imposta in due set in un match che pareva già segnato dall’egemonia della Queen incontrastata anche sulla terra rossa del Foro Italico.

Invece le cose non sono andate come previsto, Aryna ha palesato una certa insofferenza ed è scivolata in un episodio che è stato registrato e sanzionato dal giudice e che le ha procurato un’ammonizione.

Aryna Sabalenka nervosa contro Zhang ai quarti

Certo, la superficie non è la sua prediletta (la terra non è mai stata amica di Aryna), eppure contro la cinese da Sabalenka il pubblico romano si aspettava maggiore incisività e colpi spettacolari. Nulla di quel carattere che gli spettatori apprezzano della campionessa rimasta in corsa dopo l’eliminazione della rivale Iga Swiatek (detentrice del titolo).

Dopo un avvio incoraggiante, la tigre bielorussa ha ceduto sotto il metodo Zheng, la quale ha insistito con il suo gioco e ha messo in seria difficoltà Aryna.

In svantaggio nel gioco, la frustrazione di Sabalenka è esplosa inducendola a perdere il controllo, a esternare come mai e a procurarsi una ammonizione.

L’urlo e la volgarità oscena pronunciata da Sabalenka

In difficoltà, Sabalenka ha dovuto fronteggiare anche l’esternazione di uno spettatore che le ha urlato:

“Dai Aryna, gioca a tennis”,

un invito che la numero 1 non ha preso bene provocando una risposta gelida con tanto di volgarità. “Stai zitto f***o”.

Un linguaggio esplicito, censurabile che ha indotto a sanzionare la campionessa con una ammonizione per oscenità.

Il clima, certo, non era dei migliori, perché il risultato su quel campo avrebbe consentito a Coco Gauff di avanzare nel punteggio senza che ciò, al momento, possa turbare effettivamente l’egemonia nell’era Sabalenka.

Aryna Sabalenka sconsolata

Per la cronaca, l’insofferenza della bielorussa non ha portato a risultati differenti, Zheng ha studiato la situazione e messo a segno quasi senza rendersi conto della sua impresa una vittoria per due set 6-4, 6-3 che le assicura così la qualificazione alla semi e un risultato centrale nella sua stagione.

Le ripercussioni sul torneo

Per Sabalenka gli Internazionali si sono conclusi così, con un’uscita di scena non elegante e una certa distorsione dei fatti: con Iga Swiatek fuori, avrebbe potuto approfittarne, ma così non è andata.

Zhang affronterà Coco Gauff in semifinale, giovedì sera, mentre l’altra semifinale vedrà protagonista Jasmine Paolini contro l’altra americana Stearns.