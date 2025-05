Swiatek, la crisi continua: travolta da Collins. Iga in confusione totale, è già fuori dagli Internazionali

Il momento no dell'ex numero 1 prosegue: altra prestazione disarmante della polacca, eliminata già al terzo turno. E nella classifica perde WTA quasi 1000 punti.

Arrivederci Roma. Il cammino di Iga Swiatek agli Internazionali è già finito, mentre prosegue senza soluzione di continuità la crisi nera della polacca. L’ex numero 1 della classifica WTA, fino allo scorso anno dominatrice sulla terra battuta, oggi fa fatica ad arrivare a quarti e semifinali. Dopo Madrid, un altro flop colossale a Roma, dove aveva vinto tre delle ultime quattro edizioni del torneo: battuta, anzi travolta al terzo turno da Danielle Collins, 31enne di St. Petersburg che viaggia in 35ma posizione nella classifica WTA.

La crisi senza fine di Iga Swiatek nel 2025

Una crisi nera, quella di Iga. Condita da momenti di confusione totale, da errori clamorosi e soprattutto da un senso di smarrimento evidente. Da quando è rimasta coinvolta nel caso doping, sul finire della stagione 2024, la polacca non è più la stessa. Anche se è soprattutto quest’anno, con le debacle in serie sull’amata terra rossa, un tempo il suo terreno di caccia preferito, che la crisi – psicologica più che tecnica o fisica – è emersa in tutta la sua gravità

Internazionali, l’ex numero 1 in difficoltà

Un disastro il primo set di Iga contro Collins. Che non deve neanche forzare per guadagnare giochi e piazzare break. Alla statunitense basta focalizzarsi sulle risposte o mandare la pallina dall’altra parte per capitalizzare sugli errori, quasi sistematici, di Swiatek. Lontana controfigura della regina sulla terra battuta che era. Il risultato della prima frazione? Sei a uno a favore di Collins, con Iga smarrita e sospettosa: a un certo punto ha chiesto al giudice di sedia di controllare l’altezza della rete.

Roma: Collins batte Swiatek e quasi non ci crede

Più equilibrato il secondo set, cominciato con un improvviso lampo di Swiatek: break. Immediato, però, il nuovo blackout, con controbreak subito nel game successivo. La tenacia di Iga le consente almeno di restare in partita, annullando anche un matchpoint alla sua avversaria sul 5-4. Niente da fare, però, sullo 0-40 del dodicesimo gioco. Vittoria (7-5) per Collins, la prima a essere incredula a fine partita: “Incredibile questa vittoria, contro una giocatrice quasi imbattibile qui. Ho dominato il primo set, poi è stato un rollercoaster. Io, però, sono rimasta focalizzata fino alla fine”.