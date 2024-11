Swiatek sospesa un mese per doping dall'Itia: le similarità con il caso Sinner

Nuovo terremoto doping nel mondo del tennis dopo quello di Sinner: a essere stata trovata positiva è Iga Swiatek, la quale ha accettato un mese di sospensione nonostante sia ritenuta dall'ITIA "senza o colpa o negligenza"

Svelato il motivo dietro ala mancata partecipazione ad alcuni tornei dello scorso ottobre del circuito WTA da parte della n°2 al mondo Iga Swiatek. La motivazione non sarebbe dovuta a necessità di riposo o problemi con l’ex coach, ma a un test antidoping positivo al quale è seguita la sospensione per un mese decretata dall’ITIA. Un caso che ha delle similarità con quello di Jannik Sinner, essendo anche la polacca responsabile di “nessuna colpa o negligenza significativa”, e avendo potuto spiegare quanto accaduto solo mesi dopo la scoperta del procedimento nei suoi confronti.

La positività al doping dietro alle rinunce dei tornei a ottobre

Aveva sorpreso la decisione di Iga Swiatek di non prendere parte ai tornei WTA 500 Hana Bank Korea Open, WTA 1000 China Open e WTA 1000 di Wuhan degli scorsi mesi e ora sono finalmente note le ragioni dietro quelle rinunce. L’ITIA – International Tennis Integrity Agency – ha comunicato che la n°2 al mondo era stata trovata positiva alla sostanza proibita trimetazidina in un test antidoping effettuato lo scorso 12 agosto. In seguito alla positività la tennista polacca ha accettato il mese di sospensione provvisoria, dal 12 settembre e fino al 4 ottobre – motivo appunto dell’assenza ai tornei precedentemente citati -, propostole dall’ITIA.

Le parole di Iga

Appena l’ITIA ha reso nota la notizia della sua positività, Swiatek ha potuto finalmente spiegare ai suoi tifosi cosa è successo e tutte le difficoltà da lei affrontate: “Mi è stato finalmente permesso di parlare quindi ho voluto condividere immediatamente con voi ciò che ha rappresentato la peggior esperienza della mia vita. Negli ultimi due mesi e mezzo sono stata sottoposta a un severo procedimento da parte dell’ITIA, che ha confermato la mia innocenza. L’unico test antidoping positivo della mia carriera, che ha messo in mostra un un livello bassissimo di una sostanza vietata che non avevo mai sentito nominare in vita mia, ha messo in discussione tutto ciò per cui ho lavorato duramente per tutta la mia vita.

Sia io che il mio team abbiamo dovuto affrontare uno stress e un’ansia tremendi. Ora tutto è stato spiegato minuziosamente e ora posso tornare a fare ciò che amo di più. So che sarò più forte che mai. Vi lascio un lungo video e ora come ora sono sollevata che tutto ciò si sia concluso. Voglio essere sincera con voi, pur sapendo di non aver fatto nulla di male. In segno di rispetto nei confronti dei miei tifosi e del pubblico, condivido con voi tutti i dettagli di questo che è stato il più lungo e duro torneo della mia carriera. La mia più grande speranza e che voi rimaniate con me”.

La nota dell’ITIA

Questa la nota dell’ITIA in cui viene spiegato per bene il cado doping di Swiatek: “L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) conferma oggi che Iga Swiatek, tennista polacca di 23 anni, ha accettato una sospensione di un mese ai sensi del programma antidoping del tennis, dopo essere risultata positiva alla sostanza proibita trimetazidina (TMZ) in un campione prelevato fuori gara nell’agosto 2024. L’ITIA ha accettato che il test positivo fosse causato dalla contaminazione di un farmaco regolamentato da banco (melatonina), prodotto e venduto in Polonia, che il giocatore stava assumendo per problemi di jet lag e sonno, e che la violazione non fosse quindi intenzionale. Ciò è avvenuto in seguito a interviste con la giocatrice e il suo entourage, indagini e analisi da parte di due laboratori accreditati dalla WADA.

In relazione al livello di colpa della giocatrice, poiché il prodotto contaminato era un medicinale senza prescrizione medica regolamentato nel Paese di origine e di acquisto della giocatrice (Polonia) e considerando tutte le circostanze del suo utilizzo (e altri casi di prodotto contaminato ai sensi del Codice mondiale antidoping), il livello di colpa della giocatrice è stato considerato al limite inferiore dell’intervallo per ‘Nessuna colpa o negligenza significativa’.

L’ITIA ha quindi offerto una sospensione di un mese a Swiatek e il 27 novembre 2024 la giocatrice, attualmente al secondo posto nel ranking femminile, ha formalmente ammesso la violazione delle regole antidoping e accettato la sanzione. La giocatrice è stata sospesa provvisoriamente dal 12 settembre al 4 ottobre, perdendo tre tornei, il che conta ai fini della sanzione, lasciando otto giorni rimanenti. Inoltre, la giocatrice perde anche il premio in denaro del Cincinnati Open, il torneo giocato subito dopo il test“.

Le similarità col caso Sinner

Leggendo la nota dell’ITIA e la replica di Swiatek è impossibile non notare qualche similarità con il caso clostebol di Jannik Sinner. Anche in questo caso come accaduto per il n°1 ATP, la notizia della positività è diventata di dominio pubblico mesi dopo l’esito del test, cosa che aveva portato molti giocatori e non solo a storcere il naso nei confronti dell’altoatesino ai tempi.

Come nel caso di Sinner, anche la positività di Swiatek deriverebbe da una contaminazione non intenzionale dovuta all’assunzione di un farmaco da banco, anche se in questo caso è avvenuta direttamente e non tramite membri del team, che ha comportato un livello bassissimo della sostanza vietata (la trimetazidina). Inoltre la polacca dovrà rinunciare al premio in denaro guadagnato al Cincinnati Open avendolo disputato subito dopo il test risultato positivo, esattamente come accaduto per Jannik con Indian Wells. Resta da capire se anche in questo caso la Wada potrà andare a ricorso dopo le analisi si sono tenute in due laboratori da lei accreditati.