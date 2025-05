Madrid, Iga Swiatek in lacrime: umiliata da Coco Gauff. Il messaggio di Casper Ruud per rincuorarla

Momento difficile per l'ex numero 1 della classifica WTA, sconfitta nettamente in semifinale: il pianto durante il match ha fatto il giro del web, il norvegese le offre sostegno.

Non è un momento facile per Iga Swiatek. Neppure l’inizio della stagione sull’amata terra rossa è bastato per far tornare a sorridere la campionessa polacca, ex numero 1 della classifica WTA. Le scorie del caso doping, con la sospensione di un mese decisa dopo la contaminazione accidentale dovuta a un farmaco per il jet-lag, evidentemente si fanno ancora sentire sull’ex dominatrice del tennis in rosa. A Madrid la sua avventura si è chiusa in semifinale, neppure troppo presto dunque. Il problema però è che la severissima lezione rimediata per mano di Coco Gauff potrebbe aver lasciato il segno.

Madrid, il pianto di Iga Swiatek contro Coco Gauff

Hanno fatto il giro del web, infatti, le immagini di Swiatek che, a metà del secondo set, si è portata l’asciugamano davanti al volto durante una pausa tra un gioco e l’altro per coprire le lacrime. Quando è tornata in campo per la ripresa del gioco, Iga aveva gli occhi rossi che tradivano il pianto legato alla pessima performance di cui si era resa protagonista. Dopo aver perso 6-1 il primo set, la crisi della polacca è proseguita nel secondo parziale: altro 6-1. Due giochi a suo favore in tutta la partita, un risultato assolutamente impensabile fino a qualche mese fa, quando Swiatek – soprattutto sulla terra – stravinceva contro tutte.

Il doping, lo stop, la ripartenza: Swiatek in crisi prolungata

Anche a Madrid, insomma, Swiatek ha confermato le difficoltà di questo inizio stagione: vince partite, poi quando ci si avvicina ai match decisivi, crolla. Un abisso emotivo, un peso opprimente, un vuoto psicofisico? Neppure Iga ha saputo spiegare al termine del match le cause di questo suo crollo. “Spero arrivi presto una svolta”, l’ammissione ai giornalisti in sala stampa. Magari a Roma, la prossima tappa del suo percorso. Oppure a Parigi, dove ha conquistato quattro successi nelle ultime cinque edizioni del Roland Garros. Intanto, però, sono in tanti a interrogarsi sulle sue battute a vuoto. Compreso Casper Ruud.

Casper Ruud consola Iga Swiatek: il messaggio sui social

Il norvegese, che a sua volta ha raggiunto le semifinali a Madrid nel tabellone maschile grazie a un convincente successo su Daniil Medvedev, ha provato a rincuorare la polacca con un bel messaggio su X: “Ehi Iga, tieni la testa alta. Come milioni di altre persone, adoro guardarti giocare. Non è stata la tua giornata oggi, ma ispiri così tante persone e tornerai più forte che mai“. Un augurio che forse sarà di aiuto alla tennista polacca per ritrovare fiducia in se stessa e che, intanto, ha fatto aumentare le quotazioni di Ruud. Del resto, la classe non è acqua, ma lo stile di certi giocatori si misura anche e soprattutto fuori dal campo.

