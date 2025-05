Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 15 maggio, programma e risultati live, in campo Paolini e Sinner

“Ho raggiunto un equilibrio e una costanza mai raggiunta finora. Ho fatto definitivamente il salto di qualità”. Parola di Lorenzo Musetti, semifinalista per la prima volta agli Internazionali, primo italiano ad arrivare in semifinale in tutti i tre Masters 1000 sulla terra battuta in una stessa stagione.

“C’è tanto da migliorare ancora, sì, assolutamente, e c’è tanta ambizione per crescere ancora sia in campo che al di fuori” ha aggiunto l’azzurro, sicuro di essere tra le prime otto teste di serie al Roland Garros. “Sono molto migliorato nel lavoro quotidiano, sicuramente la settimana di Monte Carlo mi ha dato fiducia, consapevolezza dei miei mezzi e del mio livello – ha spiegato – Era già da tanto tempo comunque che in campo mi sentivo più ordinato. Questo grazie a un salto di qualità nel lavoro quotidiano”. Aver salvato quattro set point nel primo set, in cui Zverev era avanti 6-5 40-0, ha chiaramente cambiato indirizzo alla partita. “Secondo me questo l’ha molto destabilizzato, infatti Sascha non ha giocato un bellissimo tie-break” ha aggiunto. A fine match, poi, “La sensazione, se dovessi descriverla, è quasi di liberazione”, ha aggiunto poi.