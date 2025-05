Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 12 maggio 2025 congelata, Paolini si gioca la Top 5. Anna Kalinskaya 28°

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 5 maggio, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

Roma non è Madrid e neanche Monte-Carlo, ma può costituire il passaggio chiave per la classifica WTA. Consolidare da un lato l’era Aryna Sabalenka, che si mantiene in testa davanti a Iga Swiatek, ormai costretta a una dialettica estenuante, dall’altro sancire se e come l’azzurra Jasmine Paolini può rimanere stabilmente nella Top 5.

I temi di questa classifica, da verificare in attesa appunto dell’esito degli Internazionali d’Italia, si focalizzano più sulle dinamiche extra podio che sul vertice. Quindi confermato quanto già visto il 5 maggio, scorso lunedì, c’è da focalizzarsi su Mirra Andreeva e su quel che può raggiungere. Ovviamente, confermato il 3° posto per ora di Coco Gauff. Interessante capire anche che ne sarà di Anna Kalinskaya che si trova, adesso, in 28esima posizione.

Classifica WTA 12 maggio in attesa di Roma: Sabalenka 1°

Come accaduto, nessuna rilevante variazione va registrata questo lunedì, 12 maggio, se non l’evidenza dettata dall’addentrarci in una fase della stagione che volge a favore, per ora di Aryna Sabalenka che tiene a debita distanza la rivale polacca, la temibile Iga Swiatek che, però, non riesce a incidere come prima della squalifica ad ottobre 2024. Per lei, un impatto evidente. Un prima e un dopo.

Posto quanto già affermato in precedenza, il ritorno sul podio di Coco Gauff, molto attesa a Roma, coincide con la discesa di Jessica Pegula dalla scorsa settimana 4° davanti alla nostra Jasmine Paolini che ha superato Madison Keys ma agli Internazionali deve puntare a guadagnare punti utili alla causa. La prossima classifica aggiornata, in effetti, rischia di vanificare quanto messo via.La Top 10 si perfeziona con Andreeva (7°) , Zheng (8°), Navarro (9°) e Badosa (10°).

Paolini 5°, ranking da confermare nella Top 10

Facciamo due calcoli, per rendere ancora più chiaro il cambio a cui sta andando incontro Paolini con il ranking aggiornato alla prossima classifica. L’azzurra, infatti, a Roma lo scorso anno era uscita al secondo turno, dopo il bye avuto al primo, incassando appena 10 punti, che scarterà lunedì 19. Con il netto avanzamento registrato già lunedì 12 maggio ai quarti, Jasmine ne ha già conquistati 215, incassandone 205 netti, salendo a quota 5080.

Chiaro dunque come sia temibile l’avanzata di Mirra Andreeva al momento dietro la nostra Jasmine si è fermata, ma rimane una possibile rivale da non sottovalutare. Dietro alla russa ci sono Zheng, Navarro e Badosa che a Roma non ha potuto giocare a causa di problemi alla schiena. Madison Keys è tra la russa e Jasmine che si colloca più alta di una posizione e deve mantenersi vigile e spingere fin dove le sarà consentito.

Top 10 12 maggio, Paolini 5°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici non è cambiata rispetto alla scorsa settimana (va considerato poi il caso Badosa). Ecco l’ultimo ranking effettivo:

Aryna Sabalenka 11118 Iga Swiatek 6773 Coco Gauff 6603 Jessica Pegula 6243 Jasmine Paolini 4875 Madison Keys 4824 Mirra Andreeva 4781 Quinwen Zheng 4193 Emma Navarro 3797 Paula Badosa 3761

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo è qui.

Anna Kalinskaya torna nella Top 30

Agli Internazionali di Roma Anna Kalinskaya, fresca vincitrice di Madrid in doppio dopo l’uscita di scena nel singolare ad opera di Madison Keys, non ha inciso a Roma. L’immagine che la tennista russa aveva dispensato nel 2024, sull’onda di quel che avevamo definito effetto Sinner, si è ormai mutato in un ricordo da archiviare.

Nella Capitale, in concomitanza con il torneo che li avrebbe ricongiunti, non è trapelato nulla di nuovo sul fronte sentimentale. Anzi, Sinner ha smentito anche l”ultimo flirt che gli si voleva attribuire. Rimane il ritorno in Top 30 e la posizione numero 28 per la tennista russa.

Anna occupa, stando al ranking aggiornato alla scorsa settimana, la 28° posizione in classifica WTA, dopo il Madrid Open: a Roma non ha brillato affatto e questo potrebbe avere i suoi impatti. Secondo la classifica live, questa posizione dovrebbe essere confermata a valle dello stesso Masters 1000.