Sinner "bello come Sabalenka": la reazione imbarazzata di Aryna e le parole dolci su Roma e l'Italia

Siparietto in sala stampa con la numero 1 della classifica WTA: la bielorussa ha sorriso e poi ha glissato sulla battuta di un tifoso. Venerdì il debutto al Foro Italico.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dove non riescono le avversarie, soprattutto di questi tempi, arrivano tifosi e giornalisti. Aryna Sabalenka è apparsa in evidente imbarazzo, per non dire in difficoltà, nel corso della conferenza stampa di inizio torneo a Roma. Il debutto della tigre bielorussa agli Internazionali è previsto per venerdì, nel frattempo la numero 1 della classifica WTA ha festeggiato il suo 27mo compleanno nella Capitale e ha scoperto – chi l’avrebbe mai detto – di assomigliare a…Jannik Sinner.

Il legame insospettabile tra Sinner e Sabalenka

Cosa lega il numero 1 del ranking maschile alla sua “collega” tra le donne? Durante il primo allenamento di Jannik Sinner al Foro Italico, davanti a un bagno di folla senza precedenti, un tifoso ha urlato in modo inequivocabile: “Jannik, sei bello come Sabalenka”. E in conferenza stampa hanno chiesto ad Aryna se fosse venuta a conoscenza dell’accaduto. La risposta? Una sonora e imbarazzata risata, con tanto di mano sul volto. No, Aryna non ne sapeva proprio niente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aryna Sabalenka icona di bellezza? Risate e imbarazzi

Non è finita qui, però, perché in realtà la domanda a Sabalenka era un’altra: “Sapevi di essere un punto di riferimento per gli italiani per quel che riguarda la bellezza?“. Dopo aver chiesto delucidazioni sull’interrogativo, Aryna ha dato una risposta diplomatica: “Mi sono sempre sentita legata all’Italia, grazie mille (queste ultime parole in italiano, ndr)”. Il tutto accompagnato da un classico gesto italico, le mani chiuse e le dita verso l’alto – come a voler chiedere perché? – oltre che da altre parole imbarazzate: “Non so cosa dire, davvero. Grazie”.

Internazionali di Roma, le ambizioni della numero 1

Risate e complimenti a parte, Sabalenka a Roma è arrivata per conquistare il suo primo successo nel Masters 1000 italiano. Un anno fa la vittoria le sfuggì soltanto in finale, con la sconfitta contro la rivale di sempre, Iga Swiatek. Oggi la polacca non sembra attraversare il suo momento migliore, a differenza di Aryna che è reduce dal trionfo a Madrid. E che per il momento di Roma si gode il panorama: “Sono molto contenta di giocare in questi stadi pieni e bellissimi, con la natura, le statue intorno. Sembra di essere in paradiso”.