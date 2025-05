Internazionali, Kalinskaya acclamata da Roma ma subito ko. E sui social scatta l’ironia: “Voleva evitare Sinner”

Nonostante un'accoglienza da azzurra, Anna Kalinskaya saluta subito gli Internazionali d'Italia, facendo scaturire le ironie degli utenti che sui social hanno tirato in mezzo Sinner

Terminano subito gli Internazionali d’Italia di Anna Kalinskaya, che nonostante il supporto dei tifosi italiani è stata nettamente battuta da Peyton Stearns all’esordio in poco più di un’ora. Un rapido ko. che ha inevitabilmente scatenato le ironie social vista la presenza dell’ex compagno Jannik Sinner.

Kalinskaya eliminata nettamente da Stearns

Sono durati poco più di un’ora gli Internazionali d’Italia di Anna Kalinskaya, che dopo aver sfruttato un bye al primo turno è stata eliminata nettamente al secondo da Peyton Stearns al termine di un match a senso unico e chiuso sul risultato di 6-2 6-3 in meno di un’ora e un quarto. A limitare la tennista russa è stato soprattutto il servizio, colpo con il quale ha ottenuto pochissimi punti, finendo col cedere la battuta in ben tre occasioni solamente nel primo parziale.

Nel secondo le cose migliorano per Kalinskaya, ma il pallino del gioco rimane sempre in mano a Stearns, che – anche se con qualche difficoltà in più rispetto al primo set – ottiene il break decisivo nell’ottavo game, dopo che aveva sprecato un’occasione nel sesto.

Dopo il titolo di Madrid niente doppio a Roma

Anna saluta dunque subito Roma, visto che il suo nome non appare nemmeno nel tabellone di doppio, specialità dove in questo 2025 ha finora raccolto i suoi risultati migliori, su tutti il trionfo al WTA 1000 di Madrid di settimana scorsa in coppia con Sorana Cirstea.

Le ironia social: “Si è fatta eliminare per non vedere Sinner”

La rapida eliminazione dagli Internazionali d’Italia ha inevitabilmente fatto scattare l’ironia degli utenti che hanno tirato in ballo la fine della relazione con Jannik Sinner, tornato a calcare i campi da tennis dopo la sospensione di tre mesi proprio a Roma. Alcuni utenti hanno infatti scherzato affermando che Kalinskaya si sia fatta eliminare così rapidamente di proposito in modo da lasciare subito la capitale, evitando dunque di dove incrociare il n°1 del circuito maschile.

“Anna Kalinskaya esce da Roma al primo turno per non dover vedere Jannik Sinner. Gioca con intelligenza, non con troppa forza” scrive scherzosamente WPicks; e ancora “Kalinskaya vuole uscire dall’Italia. Due ginocchia fasciate nonostante abbia giocato pochissima.Non avrà avuto voglia di stare vicina alla Sinner Mania” scrive Nequetic.

Ovviamente è difficile anche solo pensare per un’istante che quella potesse essere la motivazione dietro il ko di Kalinskaya, soprattutto considerata anche l’accoglienza di Roma per Anna. Stando a quanto riportato da Adnkronos, la sua presenza sul Campo Pietrangeli ha attirato tantissimi tifosi italiani incuriositi, con tanto di frasi come “lì gioca l’ex ragazza di Sinner” o “andiamo a vedere l’ex fidanzata di Sinner” che si sentivano pronunciare per le strade del Foro Italico. Tifosi che poi hanno sostenuto affettuosamente la tennista russa in evidente difficoltà durante tutto l’incontro.