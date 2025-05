Internazionali, Sinner: da Draper e Fritz solo belle parole per il n°1. E Jannik sceglie il gentil Ruud per allenarsi

Da parte dei teorici rivali continuano ad arrivare dichiarazioni di sostegno nei confronti di Sinner, che oggi si allenerà proprio con Ruud, tra coloro che più hanno fatto sentire il proprio sostegno al n°1

Al suo rientro in campo agli Internazionali d’Italia al termine della sospensione di tremasi concordata con la WADA, oltre che dal pubblico di casa, Jannik Sinner è stato accolto con calore anche da alcuni suoi rivali, ma tali solo in campo, come Jack Draper e Taylor Fritz, che con alcune brevi dichiarazioni hanno fatto sapere di sostenere il n°1 al mondo e di essere felici per il suo ritorno in campo.

Parole di sostegno che seguono quelle pronunciate mercoledì da Casper Ruud, il quale aveva espresso anche il desiderio di incontrarlo per avere la possibilità di scambiare due chiacchiere con lui. Desiderio che potrà realizzare oggi giovedì 8 maggio, visto che Sinner ha scelto il norvegese per la sua sessione di allenamento.

Le belle parole di Draper: “Fantastico riavere il n°1 al mondo in campo”

Rivali in campo ma grandi amici fuori, questo il rapporto che lega Jannik Sinner e Jack Draper, che non ha mai cessato di far sentire il proprio supporto al n°1 al mondo, sia a parole – come quando lo aveva difeso da tutto l’odio che stava ricevendo – che nei fatti, andando a Montecarlo per fargli da sparring partner appena scadute le limitazioni sugli allenamenti.

Anche in occasione di un’intervista rilasciata a Sky Sport alla viglia deluso esordio contro Luciano Darderi, Draper ha voluto esprimere tutta la propria felicità per il ritorno in campo di Jannik: “Questa settimana Sinner sarà al centro dell’attenzione, ma è fantastico riavere il numero 1 al mondo sul circuito Atp, Jannik ci è mancato. È lui il tennista più forte. È stata una brutta cosa per tutto il tennis che non abbia potuto partecipare ai tornei. Sappiamo quello che è successo sono felice che sia tornato. Gli auguro un grande ritorno e soprattutto che si possa divertire”.

Fritz: “Non è cambiato il mio modo di vedere Sinner”

Un altro giocatore che ha sempre appoggiato Sinner nella questione doping è Taylor Fritz, che pure a livello sportivo sarebbe anche giustificato ad avercela un po’ con Jannik che lo ha battuto in finale allo US Open e alle ATP Finals, ma che nonostante ciò ha sempre dimostrato lucidità e bontà d’animo nei confronti del n°1 al mondo, con cui è stato tra i primi ad allenarsi agli Internazionali d’Italia.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport lo statunitense ci ha tenuto a ribadire che il caso che il suo modo di vedere Sinner: “Onestamente non è cambiato il mio modo di guardare Jannik. Una prova di ciò è che qui a Roma ci siamo allenati assieme”.

Taylor ha poi parlato anche delle sue reali possibilità di trionfare a Roma, spiegando come un successo finale da parte di Sinner sarebbe certamente sorprendente: “Sulle sue possibilità di vincere subito al Foro Italico sinceramente non lo so. Sarei molto impressionato se riuscisse a conquistare il torneo. Se da un lato, quello fisico, sarà sicuramente in salute, dal punto di vista dell’abitudine a giocare le partite credo che ci vogliano delle settimane, anche per lui, per tornare a pieno regime. Quindi non so cosa aspettarmi”.

Sinner scegli Ruud per allenarsi

Le parole di Draper e Fritz seguono quelle pronunciate mercoledì da Casper Ruud, il quale aveva dimostrato ancora una volta tutto il proprio supporto a Sinner, affermando anche di nutrire la speranza di incontrarlo di persona per poterci chiacchierare un po’ assieme.

Speranza che si realizzerà oggi giovedì 8 maggio, visto che Jannik ha scelto proprio il recente vincitore di Madrid per la sessione di allenamento che si terrà dalle 15:30 alle 16:30 sul campo n°5 e che sarà estremamente utile all’altoatesino, il cui ritorno in campo avverrà sabato contro Mariano Navone, che ha eliminato Federico Cinà all’esordio.