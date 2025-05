Diretta Live Cinà-Navone Internazionali d'Italia 1°Turno: la nuova promessa azzurra sfida l'argentino, chi vince trova Sinner

Se i titoli ATP faticano ad arrivare, Navone è sicuramente il Re dei tornei Challenger. L’argentino, infatti, ha vinto, nel 2024, ben cinque Challenger: a Poznan, in Polonia; nel torneo ‘di casa’ di Santa Fe; a Santa Cruz in Bolivia, e ancora in Argentina, prima a Buenos Aires e poi di nuovo a Santa Fe. I risultati hanno permesso all’argentino di scalare diverse posizioni nel ranking ATP, fino ad arrivare alla posizione 29 nella passata stagione (best ranking della sua carriera).