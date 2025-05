Kalinskaya risponde sul campo alle voci di Sinner e Lara Leito: Anna trionfa in doppio a Madrid con Cirtsea

Anna Kalinskaya si riscatta in doppio trionfando nel WTA 1000 di Madrid in coppia con Sorana Cirstea e si mette alle spalle le delusioni in singolare e le voci su Sinner e Leito

Domenica perfetta per Anna Kalinskaya, che dopo le tante delusioni raccolte in singolare in questa prima parte di 2025 si riscatta in doppio trionfando nel WTA 1000 di Madrid in coppia con Sorana Cirstea contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, mettendosi alle spalle anche le voci di gossip della presunta relazione di Jannik Sinner con la modella russa Lara Leito.

Cirstea e Kalinskaya perdono un primo set combattuto

Match subito avvincente, con il primo parziale contraddistinto da ben 6 break (tre per parte) tra il terzo e il nono gioco, con Anna Kalinskaya e Sorana Cirstea capaci di portarsi per due volte in vantaggio salvo poi farsi sempre recuperare. Il set giunge dunque al tie-break, dove la russa e la rumena non sfruttano quattro set point, permettendo poi a Veronika Kudermetova ed Elise Mertens di chiudere al quarto tentativo con il risultato di 12 a 10.

Cirstea e Kalinskaya dominano il secondo set

Contrariamente al primo, il secondo parziale è dominato da Kalinskaya e Cirstea, che dopo essersi fatte strappare la battuta in avvio conquistano ben sei game consecutivi grazie a tre break che permettono loro di chiudere il set sul 6-2.

L’incontro giunge dunque al super tie-break, dove Kudermetova e Mertens ritrovano – dopo un toilet break utile a schiarirsi le idee – il loro gioco e rompono per prime l’equilibrio, ottenendo un mini break prima del cambio campo sul 4-2. Successivamente Kalinskaya e Cirstea vincono tre punti fondamentali al servizio e prima del secondo cambio campo conquistano un meritato contro mini-break grazie a un errore della belga.

Dopo un mini break per parte che porta il risultato sull’8-8, Kalinskaya e Cirstea si procurano il primo match point al servizio, ma Kudermetova è brava ad aggredire a rete un rovescio troppo morbido di Anna per ristabilire la parità. Con una volée streopitosa poi Mertens si procura la chance di andare a chiudere il match, ma la belga commette poi due errori in seguito, regalando un secondo match poit a Cirtsea e Kalinskaya, che chiude bene a rete il punto che vale la conquista del WTA 1000 di Madrid.

Kalinskaya ora può puntare alle WTA Finals e risponde alle voci su Sinner

Si tratta del quarto e più importante successo in doppio per Kalinskaya, che ha vinto il primo torneo disputato in coppia con Cirstea, entrando anche in corsa a questo punto le WTA Finals grazie ai 1000 punti conquistati (che valgono il 13esimo posto momentaneo nella Race), ammesso che la coppia russa/rumena rimanga in piedi anche durante il resto della stagione.

A proposito di coppie, questo successo è anche la miglior risposta da parte di Anna alle voci riguardo la relazione tra la modella russa Lara Leito e Jannik Sinner, suo compagno d’amore con cui a ormai sembra aver definitivamente chiuso, anche se non sono mai arrivate conferme a riguardo da parte di nessuno dei due protagonisti