Jannik Sinner si riprende la scena pubblica con Lara Leito e scansa dopo un lungo addio Anna Kalinskaya

A Monte-Carlo una nuova coppia sta occupando un ruolo inatteso e inaspettato, si tratta della nuova presunta fidanzata del numero 1 del tennis mondiale che si appresta a tornare in campo agli Internazionali di Roma

Così è se vi pare. E se non oggi, sarà domani per Jannik Sinner il quale, alla vigilia del debutto da numero 1 agli Internazionali di Roma, è al centro di un affaire che alimenta l’attenzione mediatica di riflesso sulla modella russa a cui sarebbe vicino, Lara Leito, e l’addio a Anna Kalinskaya con la quale sarà ovvio e inevitabile l’incontro.

Lara Leito, modella di origine russa, è stata individuata al fianco di Sinner in quel di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco dove entrambi risiedono e che avrebbe fatto da sfondo al loro incontro e possibile frequentazione, compatibilmente con il programma di rientro dopo la squalifica subita a seguito dell’accordo per il caso Clostebol.

Jannik Sinner e Lara Leito, rumors sulla nuova coppia

Il magazine Chi, in edicola con il servizio mercoledì 30 aprile, ha riferito che cosa è successo tra la modella e Jannik dopo l’allenamento: “Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio”, si legge.

Un turbinio di interrogativi, domande e dubbi – legittimi – sul tempismo dell’emergere di un simile rumors dopo quanto avvenuto con Anna Kalinskaya, la quale sta risalendo la classifica WTA lentamente ma con costanza e che non rinuncerà a Roma e affronterà anche l’ex con magari la sua nuova compagna.

Il recupero di Kalinskaya e l’indifferenza totale di Jannik

Eppure c’è un qualche segnale di ripresa, di orgoglio anche nella vittoria di Anna Kalinskaya nel singolare contro la francese Diane Parry al Masters 1000 di Madrid. Dopo tanto patire, la difficoltà a ritrovarsi e a giocare il suo gioco migliore, la tennista russa ha segnato un passaggio rilevante nella sua stagione contrassegnata da alti e bassi e da un inesorabile declino nella classifica mondiale interrotto, solo di recente, dal rientro nella Top 30.

A Madrid, Jannik non si è palesato e non ha mostrato di interessarsi, almeno sui social, a quel che ha ottenuto l’ex fidanzata, Anna. Certo, il momento del rientro è topico per Sinner che deve allontanare le insinuazioni e i veleni altrui alla vigilia degli Internazionali e centrare un risultato ambizioso, pur da numero 1 del ranking ATP.

L’emergere di una frequentazione romantica, con tanto di bacio, sarebbe alquanto bizzarra in un quadro di totale e quasi costante attenzione alla discrezione, alla cura della privacy.

In quello che sarebbe dovuto essere il giorno di Anna che, pur lontana dal suo best ranking, toccato un anno fa circa, è in timida ripresa il focus è su Lara Leito e la natura del suo rapporto con Jannik.

Anna appartiene ormai al passato, per quanto recente e avrebbe lasciato spazio e cuore a Lara Leito, personaggio pubblico, mediatico e assai abituato a differenza di Jannik a gestire anche le pressioni rispetto pure alla stessa Kalinskaya che, per quanto nota, ha vissuto i riflettori da sportiva.

L’addio diverso a Maria Braccini

Sinner dalla sua è pronto a tornare agli Internazionali di Roma. Potrebbe presentare in via ufficiale la nuova presunta fidanzata e in quell’occasione sportiva anche Anna Kalinskaya. Il loro addio pare molto distante dalla discrezione avuta con Maria Braccini influencer ed ex fidanzata di Sinner al suo fianco per anni senza che vi fosse più di qualche sporadica storia su IG a siglare l’unione e un’uscita pubblica a San Siro quando fu ospite del Milan (del quale Jan è tifoso) nella partita contro il Borussia.

A Roma la possibile conferma

Nella splendente Roma, dunque, ci sarebbe l’opportunità di aprire al confronto su temi quali il suo privato e la sua relazione con la modella russa qualora fosse palese un altro segnale possibile.

La foto di Monte-Carlo ha la sua valenza, la sua determinazione ma in passato lo stesso Jannik non si curò di smentire o confermare altre relazioni che, pure, gli erano state attribuite. Attendiamo, dunque, anche per Lara che vi sia un segnale. E intanto che gli Internazionali offrano sia a Jannik sia a Anna, l’occasione attesa.