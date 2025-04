Sinner, Anna Kalinskaya si propone a Rublev: lui rifiuta e motiva la scelta tirando in ballo Jannik

Anna Kalinskaya ha chiesto a Rublev di disputare assieme il doppio misto al prossimo US Open, ma il russo ha rifiutato, con tanto di riferimento a Sinner nel motivare la scelta

Nonostante tutti gli indizi portino a pensare che la storia sia ormai giunta a conclusione, la chiacchierata relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sembra non essere finita nel dimenticatoio. O almeno nel circuito stando a sentire Andrey Rublev, che ha declinato l’offerta della giocatrice russa di giocare in coppia insieme il doppio misto ai prossimi US Open tirando in ballo anche il n°1 ATP.

La proposta di Kalinskaya a Rublev

Il rivoluzionato – e contestassimo – torneo di doppio misto del prossimo US Open sembra essere un obiettivo di Anna Kalinskaya, che durante un’intervista rilasciata in occasione del torneo di Madrid dove è attualmente impegnata, ha rivelato di aver chiesto ad Andrey Rublev di fare coppia con lei per l’occasione, ricevendo però come risposta un due di picche, dato che il giocatore russo si era già impegnato per parteciparvi con un altra giocatrice:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“In realtà, mi ero completamente dimenticata di questo torneo. Poi mi è venuto in mente, ci ho pensato e ho chiesto ad Andrey Rublev. Volevo giocare con lui, ma ha già preso accordi e non si aspettava che glielo chiedessi. L’ho ricordato solo adesso, non ho ricevuto proposte finora, non so se giocherò, vedremo. Tra i giocatori russi vorrei giocare solo con Andrey. Ma a quanto pare dovrò cercare uno straniero”.

Rublev dice no a Kalinskaya e tira in ballo Sinner

Come anticipato da Kalinskaya, il motivo dietro il no di Rublev è dovuto a un accordo preso in precedenza dal giocatore russo con Karolína Muchová. Interrogato sulla questione, nel motivare la sua decisione Andrey ha però tirato in ballo in maniera completamente gratuita anche Jannik Sinner, che è stato (o è tuttora, i dubbi non sono mai stati sciolti del tutto) legato sentimentalmente ad Anna, dando l’impressione che la relazione tra i due sia ancora oggetto di gossip, per lo meno tra i giocatori e le giocatrici del circuito.

Queste le parole di Rublev riportate da Fanpage: “Onestamente, non voglio nemmeno entrarci o cercare di capire, perché ho già un accordo con Muchova. Non sapevo che Anna volesse o non volesse giocare con me. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi. L’ho saputo solo dopo che lei lo voleva. Cosa posso rispondere? Mi dispiace, ma ho già preso un impegno”.

Anna si è riscoperta doppista

Ammesso che riesca a trovare un compagno, la decisione di Kalinskaya di prendere parte al doppio misto dello US Open non sorprenderebbe più di tanto, soprattutto guardando i risultati ottenuti in stagione dalla giocatrice russa. Tra infortuni ed eliminazioni al primo turno Anna sta infatti faticando non poco in singolare in questa prima parte di stagione. Al contrario in doppio sta invece riuscendo a togliersi qualche soddisfazione in più, il tutto senza nemmeno avere una compagna fissa.

Ultimo esempio di questo cambio di marcia di Kalinskaya tra singolare e doppio si è verificato proprio al WTA 1000 di Madrid, dove dopo essere stata sconfitta al 3° turno da Madison Keys, si è presa la rivincita spingendosi sino ai quarti in doppio in coppia con Sorana Cirstea.