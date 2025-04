Nasce la Fondazione Sinner: Jannik tiene fede alla promessa fatta in Arabia, ecco a chi andrà il suo sostegno

Il numero uno del mondo del tennis presenta la sua Fondazione: sarà uno strumento volto all'inclusione di tanti ragazzi nello sport e non solo. Alex Vittur nominato presidente.

L’ultima settimana da “esiliato” del mondo del tennis comincia con la notizia più bella: Jannik Sinner ha tenuto fede alla promessa fatta a margine della partecipazione al Six Kings Slam di Riyadh, dando vita a una Fondazione senza scopo di lucro che promuoverà l’emancipazione dei bambini attraverso lo sport e l’istruzione. Fondazione che porterà il suo nome e che diventerà uno dei tratti distintivi del giocatore altoatesino, desideroso di poter condividere con gli altri il patrimonio culturale, sportivo e (giustamente) anche economico realizzato attraverso la sua scalata nelle gerarchie del tennis internazionale.

L’annuncio di Jannik: “Voglio restituire ciò che ho ricevuto”

Jannik ha presentato la nuova realtà parlando della nuova avventura come qualcosa che in qualche modo lo terrà legato per sempre al mondo dello sport. “Per me è un grande onore sostenere i bambini e i giovani atleti nel loro percorso. Lo dico con cognizione di causa: lo sport mi ha insegnato lezioni preziose, soprattutto se riferite a disciplina, resilienza e coraggio di rimanere sempre fedele a me stesso.

Sono lezioni che credo meritino di essere condivise, e il lavoro della Fondazione sarà proprio questo: sarà uno strumento per mostrare ai ragazzi cosa è possibile fare, non soltanto nello sport ma anche nella vita. Oggi è un giorno speciale perché presento un’idea semplice, ma attraverso la quale voglio restituire un po’ di quello che ho avuto. I bambini sono il futuro e con la nostra fondazione vogliamo aiutarli”.

L’amico e manager Alex Vittur alla presidenza

Alla presidenza della Fondazione è stato nominato Alex Vittur, manager e amico di Sinner. “Ogni bambino merita di avere pari opportunità di crescita e sviluppo, indipendentemente da quelle che sono le sue origini. È questo che ci ha spinto a dar vita alla Fondazione Jannik Sinner: abbattere le barriere sociali e creare spazi in cui lo sport e l’istruzione diventino potenti strumenti di crescita è l’obiettivo al quale tendiamo, favorendo l’inclusione e la speranza.

La mission è quella di aprire quante più porte ai bambini, perché ogni sogno merita di essere riconosciuto e sostenuto, ma soprattutto di avere la possibilità di realizzarsi compiutamente”.

Anche Stefano Domenicali nel consiglio d’amministrazione

All’interno del consiglio di amministrazione della Fondazione c’è anche Stefano Domenicali, attualmente presidente e Amministratore Delegato di Formula Uno. “Sono certo che la fondazione porterà avanti i valori che hanno rafforzato la nostra amicizia fin dall’inizio con tutto l’entourage di Jannik: dedizione, rispetto e determinazione.

Sinner incarna perfettamente queste caratteristiche con la sua essenza, la sua gentilezza e il suo spirito competitivo, rendendolo un ruolo modello che va ben oltre il mondo dello sport”. Del consiglio di amministrazione, oltre al presidente Alex Vittur, fanno parte appunto Stefano Domenicali, Luca Maestri (ex CFO di Apple) e come direttrice Christina Tauber.

Tra le tante iniziative, la Fondazione Jannik Sinner sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l’istruzione sempre più accessibili ai ragazzi.