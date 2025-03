Anna Kalinskaya e l'ultimo equivoco con Jannik Sinner: quel "lo amo" non rivolto a lui

La tennista russa riparte da Indian Wells e dal match sospeso contro Alycia Parks, ma non riesce a sfuggire dal gossip e dai fraintendimenti dei fan sulla sua storia con l'azzurro.

Persino il rientro in campo a Indian Wells è stato tormentato. Match sospeso dopo tre giochi, con ripartenza fissata per la mezzanotte italiana tra venerdì 7 e sabato 8 marzo: Anna Kalinskaya riparte dalla sfida contro Alycia Parks, 24enne statunitense numero 61 del ranking WTA, che la vede già sotto. Al momento dell’interruzione, infatti, la russa era indietro nel primo set per due giochi a uno. Un gap comunque colmabile, nonostante il pantano in cui sembra essersi impaludata la carriera di Annina dopo il boom vissuto, curiosamente, in simbiosi con la sua love story con Jannik Sinner. Adesso che il rosso di San Candido è lontano dalla mente e dal cuore, Kalinskaya è sprofondata addirittura al 33mo posto della classifica.

Kalinskaya-Sinner, l’ultima voce che ha fatto impazzire il web

Il gossip e le voci su Sinner sembrano inseguirla, comunque. Non le danno tregua. Al punto da tenerla imprigionata a un equivoco. Qualche giorno fa Anna aveva dichiarato “lo amo” e qualche buontempone s’era divertito a legare quelle parole, decontestualizzandole, al suo sentimento ancora vivo per il rosso di San Candido. In realtà lei non ce l’aveva con Sinner. Il suo amore dichiarato con convinzione è per il tennis, lo sport che pratica da quando è bambina e dove s’era arrampicata fino alle soglie della top ten. Per svelare l’arcano c’è voluto il chiarimento della sua allenatrice, l’argentina Patricia Tarabini.

Anna, Jannik e il chiarimento sul “lo amo” di coach Patricia Tarabini

Altro che “lo amo Sinner”. Anna Kalinskaya intedeva dire: “Lo amo il tennis”. Così la coach ha spazzato via illazioni e pettegolezzi. “Penso che sia andata oltre le aspettative di molte persone”, le parole di Tarabini riprese da diverse testate anche italiane. “In cinque anni e mezzo con Anna, una delle cose più importanti che ho sentito da lei è stata solo due settimane fa. Ha detto: ‘Amo il tennis’. Credo di avere fatto il mio lavoro“. Insomma, basta speculazioni e fake news: l’amore di Anna Kalinskaya è rivolto soltanto alla sua carriera, al suo sport. Non c’è spazio per i ritorni di fiamma e per flirt ormai superati dal tempo.

Kalinskaya in picchiata nella classifica WTA: caccia al rilancio

Nonostante il silenzio adottato da entrambi i protagonisti sulla fine della loro relazione, quello tra la russa e l’altoatesino sembra ormai un capitolo chiuso. E tra le priorità di Annina c’è quella di chiudere in fretta il periodo nero in cui sembra essere intrappolata dalla fine della scorsa stagione. Da qualche tempo ormai sono arrivati solo insuccessi e delusioni. Infortuni, ritiri e sconfitte. Come a Singapore, dove la corsa s’è fermata in semifinale, oppure a Doha dove s’è arresa a Cristina Bucsa. O ancora a Dubai, dove ha ceduto a Elina Svitolina. Ora questo match contro Alycia Parks da rimettere in piedi e da vincere. Per una nuova ripartenza dopo battute d’arresto, gossip e soprattutto equivoci.