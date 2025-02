Sinner e Kalinskaya mai così lontani: dopo Dubai Jannik scappa in montagna, Anna preferisce Miami

La breve parentesi sotto lo stesso cielo è finita: si separano le strade tra l'altoatesino e la russa. Lui a Sesto a sciare, lei in Florida a preparare i prossimi tornei

La breve parentesi sotto lo stesso cielo, quello da “Mille e una notte” di Dubai, è già finita. E pure nei giorni trascorsi nella metropoli degli Emirati Arabi Uniti, di fatto, si sono sostanzialmente ignorati. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya hanno preso strade diverse. In senso letterale e molto probabilmente anche figurato. Lui in queste ore si sta godendo un po’ di riposo e di relax tra le montagne che circondano la sua Sesto, circondato dall’affetto di papà Hanspeter e mamma Siglinde. Lei invece ha preferito fare ritorno a Miami, in quella che è ormai diventata la sua base, il suo quartier generale.

Sinner e Kalinskaya sotto il cielo di Dubai, ma distanti

A Dubai l’ex coppia d’oro del tennis mondiale ha vissuto per qualche giorno. E molto probabilmente i due non si sono neppure mai incrociati. Jannik ha girato tra ville e strutture private alla ricerca di campi dove poter sostanzialmente allenarsi in attesa di poterlo fare alla luce del sole, dal prossimo 13 aprile, in accordo col settlement pattuito con la WADA. Annina, invece, s’è trattenuta negli Emirati dopo aver rimediato un’altra sconfitta bruciante, al primo turno del locale WTA 1000 per mano di Elina Svitolina. Si sa, la russa è amante dello shopping e della vita mondana: Dubai, sotto questo punto di vista, offre tantissimo.

La fuga di Anna a Miami: giocherà il torneo di Merida

E offre tantissimo pure Miami, la città della Florida dove Anna da qualche mese ormai è di casa. È lì che ha scelto di preparare la sua stagione, prendendosi – verso la fine del 2024 – per la prima volta i suoi spazi lontano da Jannik. Una preparazione che non sta dando troppi frutti, a giudicare dai risultati conseguiti in questa prima fase del 2025. Frenata anche da una serie di infortuni, Kalinskaya ha rimediato sconfitte in serie ed è stata costretta a ritiri pesanti, precipitando anche nella classifica WTA. A Miami farà tappa per qualche giorno: ha ottenuto una wild card per il torneo di Merida, in Messico. Un WTA 500.

Jannik e il buen retiro a Sesto tra piste da sci e famiglia

Se Anna è pronta a rilassarsi tra un po’ di shopping, le amate discoteche e i party di Miami, Jannik per riposo e relax intende tutt’altro. A lui piacciono la montagna, la quiete familiare, le serene mattinate trascorse in pista con gli sci. Non a caso, è a Sesto che si è rifugiato Jannik dopo il breve intermezzo a Dubai seguito alla forzata rinuncia al torneo di Doha e all’accordo siglato con la WADA. La verità è che Annina tra le montagne avrebbe resistito due, tre giorni al massimo. Lei ha altre priorità. E ormai iniziano ad averlo capito tutti, ma proprio tutti, nonostante i due sulle questioni private continuino a mantenere il più stretto riserbo.