Kalinskaya, crisi infinita: eliminata all’esordio a Doha e 2025 che stenta a decollare. Bronzetti ko. in finale a Cluj

Continua la crisi di Kalinskaya, che raccoglie la terza eliminazione del 2025 all'esordio su quattro tornei disputati. Si spezzano in finale a Cluj invece i sogni di gloria di Bronzetti

È un inizio di stagione da dimenticare quello di Anna Kalinskaya, eliminata al primo WTA 1000 della stagione in programma a Doha ha raccolto la terza eliminazione all’esordio nel 2025 sui quattro tornei da lei disputati. Va vicinissima al titolo di campionessa del WTA 250 di Cluj invece Lucia Bronzetti, che dopo un set sfavillante è costretta ad arrendersi a una Anastasia Potatopva più solida.

Kalinskaya eliminata all’esordio a Doha

Termina subito il primo WTA 1000 stagionale per Anna Kalinskaya, eliminata in rimonta all’esordio a Doha – dove tra qualche giorno dovrebbe arrivare anche Jannik Sinner per il torneo maschile in programma dal 17 al 22 febbraio – dalla spagnola Cristina Bucsa vincente per 6-7 7-5 6-4. Fatali alla tennista russa due break nel finale degli ultimi due set, entrambi arrivati dopo che aveva ottenuto un contro-break nel gioco precedente.

Un 2025 che stenta a decollare per Kalinskaya

Si tratta dell’ennesima eliminazione precoce in questo 2025 per Kalinskaya, che tra prestazioni sortole aspettative e continui infortuni sta vivendo un complicato inizio di anno. Anna infatti ha aperto l’anno uscendo all’esordio al WTA 250 di Brisbane per mano dell’armeno quotata Ashlyn Krueger, poi ha subito un’infortunio che l’ha portata al ritiro al debutto al WTA 250 di Adelaide contro Belinda Bencic e a saltare gli Australian Open. Quando tutto sembrava essere ormai alle spalle, la russa si è infortunata nuovamente al WTA 250 di Singapore, dove è uscita con il viso pieno di lacrime.

Bronzetti sconfitta da Potapova in finale a Cluj

Sfugge per un pelo la conquista del secondo titolo in carriera a Lucia Bronzetti, rimontata in finale al WTA 250 di Cluj da Anastasia Potatopva, vincente con il risultato di 4-6 6-1 6-2. Match da subito giocato ad alti livelli da entrambe le giocatrici, con l’azzurra che nel primo set toglie le sicurezze all’avversaria a suon di dritti devastanti, che le permettono recuperare e un break e conquistare il primo set.

Successivamente la russa n°32 al mondo però prende le misure al gioco di Bronzetti e alza il proprio livello dopo aver rischiato di subire un break anche in avvio di secondo set, conquistando cinque giochi consecutivi e riportando il conteggio dei parziali in parità. Nel terzo set Lucia si disunisce ulteriormente e non trova contromisure al tennis potente e brillante di Potapova, che chiude agilmente anche il terzo parziale con due break a favore. Si tratta del terzo titolo in carriera per russa, mentre grazie alla finale raggiunta in Romania Bronzetti guadagna 16 posizioni nel ranking, scavalcando anche la connazionale Elisabetta Cocciaretto come seconda migliore azzurra in classifica e stabilendosi al 56esimo posto.