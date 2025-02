ATP Rotterdam, De Minaur lascia appena tre game a Bellucci. Bronzetti in finale a Cluj senza fatica

Alex de Minaur spezza il sogno di Mattia Bellucci di avanzare fino alla finale di Rotterdam, lasciandogli soli 3 game. Bronzetti in finale a Cluj per il ritiro di Siniakova.

Il sogno di Mattia Bellucci si ferma a un passo dalla finale, quello di Lucia Bronzetti è ancora tutto intatto. Tanto che domani la tennista riminese potrà mettere le mani sul secondo WTA 250 in carriera: Anastasija Potapova, testa di serie numero 1 del torneo di Cluj, l’attende in finale dopo che la semifinale contro la ceca Siniakova è durata lo spazio do soli 4 game, con il ritiro dell’avversaria a decretare il successo dell’azzurra, da oggi (ufficialmente) la nuova numero 2 d’Italia.

Siniakova subito ko: Bronzetti in finale (quasi) senza giocare

Per Lucia, quella di domani sarà la quarta finale in carriera: una l’ha vinta sulla terra di Rabat, nel maggio del 2023, mentre le altre due (Palermo e Bad Homburg, rispettivamente su terra ed erba) l’avevano vista uscire sconfitta. Insomma, domani c’è la possibilità di pareggiare il conto delle vittorie, anche se il compito si presenterà piuttosto arduo, a differenza di quanto successo in semifinale.

Perché Katerina Siniakova ha alzato bandiera bianca rapidamente: la giocatrice della Cechia era già scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra che non lasciava presagire nulla di buono, e poco più di un quarto d’ora dopo ha preferito fermarsi, con la Bronzetti avanti 4-0 nel punteggio. Troppo pericoloso andare avanti per la grande specialista del doppio, e così per Lucia il penultimo test nel torneo s’è rivelato essere qualcosa di nemmeno paragonabile a un allenamento.

“Non è la cosa più bella del mondo avanzare in questa maniera, ma sapevo che Katerina non stava bene e ho cercato solo di concentrarmi su me stessa. Potapova è un’avversaria durissima: con lei ho sempre perso in passato, mi auguro solo di dare il massimo e di cercare di chiudere al meglio questa settimana comunque bellissima”. Il bilancio dei precedenti recita 4-0 a favore della russa, ma la riminese è pronta a dare battaglia, forte anche di una striscia aperta di 4 gare senza aver ceduto un set.

Bellucci “rispedito indietro con perdite” da De Minaur

In finale invece non ci sarà Mattia Bellucci, che a Rotterdam ha ceduto di schianto contro Alex de Minaur. Il 6-1 6-2 finale è abbastanza inclemente nei confronti del bustocco, che ha provato a tenere testa a uno dei giocatori più rapidi e mobili del circuito, cercando anche di variare ossessivamente il proprio gioco. A conti fatti, però, Bellucci ha un po’ esagerato: troppi gli errori non forzati, troppe (e male eseguite) le palle corte lette in anticipo da de Minaur.

Lo spettacolo offerto è stato spesso al di sopra delle aspettative (un tweener nel primo gioco ha mandato in visibilio il pubblico), ma a volte Mattia non s’è reso conto di finire per esagerare, con il dritto mancino che non sempre è andato a bersaglio. Insomma, una lezione di cui far tesoro che non cancella una settimana davvero entusiasmante, con la scalata nella top 70 mondiale (lunedì sarà numero 68) e la sensazione di un potenziale ancora tutto da esprimere.