Sconfitta l’austriaca Julia Grabher 6-4 5-7 7-5. Ora il Roland Garros

27-05-2023 20:09

Prima vittoria in un torneo WTA per la riminese Lucia Bronzetti. Sua la finale del 250 di Rabat giocata contro l’austriaca Julia Grabher (n.74 al mondo). L’italiana si impone per 6-4 5-7 7-5. Un nuovo successo italiano dopo la vittoria lo scorso anno di Martina Trevisan.

Con il successo in Marocco l’azzurra ha guadagnato 37 posti salendo alla 65esima posizione. Dopo questo successo l’attende l’esordio al Roland Garros contro la tunisina Ons Jabeur, numero sette al mondo.