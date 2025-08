Sinner, Cincinnati si apre con una sconfitta contro…Vagnozzi e Ferrara: Cahill immortala tutto ma Jannik non ci sta

Senza il compagno Berrettini la stagione nordamericana di Sinner si apre con una sconfitta contro Vagnozzi e Ferrara a calcio tennis, un momento talmente raro che Cahill ha dovuto immortalarlo

Continua la preparazione di Jannik Sinner in vista del suo ritorno in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Dal giorno del suo arrivo in Ohio il n°1 al mondo ha intensificato i propri allenamenti sotto il caldo sole statunitense per prendere confidenza con i nuovi campi. Oltre alle sessioni estenuanti di allenamento l’altoatesino si è concesso anche qualche momento di svago sfidando Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara a una partita di calcio tennis. Peccato però che l’esito non sia stato quello sperato da Sinner, ormai abituato a vincere con una certa continuità.

Sinner, continua la preparazione a Cincinnati

Arrivato tra sabato e domenica a Cincinnati dove farà il suo ritorno in campo dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner non ha perso tempo ed è sceso subito in campo per allenarsi e preparare l’ultimo Masters 1000 prima dello US Open, tornei dove l’altoatesino sarà chiamato a confermare i titoli conquistati nel 2024 per tenere a distanza di sicurezza Carlos Alcaraz in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner perde a calcio tennis contro Vagnozzi e Ferrara

Oltre alle sessioni estenuanti e serie c’è spazio però anche per qualche allenamento più scanzonato per Sinner, che si è dilettato in una sfida a calcio tennis con i componenti del proprio team, esattamente come fatto la settimana scorsa a Montecarlo in compagnia dell’amico e collega Matteo Berrettini. Contrariamente però alla sfida in coppia con il romano, questa volta l’esito della sfida non sembra essere stato favorevole a Jannik, che nonostante le sue ottime abilità con i piedi è stato battuto dalla coppia composta da Umberto Ferrara e Simone Vagnozzi, che ha festeggiato il successo come se si trattasse di un torneo ufficiale.

Cahill immortala il momento, Sinner gli requisisce il telefono

Festeggiamenti – volutamente esagerati – che dimostrano quanto sia raro vedere Sinner perdere, indipendentemente dallo sport che pratica. Un evento talmente raro che Vagnozzi si è messo in posa e ha chiesto a Darren Cahill – comodamente seduto all’ombra sul seggiolone del giudice di sedia – di immortalare il tutto.

La richiesta ha però scatenato la simpatica reazione di Sinner, che si è arrampicato sul seggiolone e tra le risate generale ha strappato il telefono di mano a Cahill per nascondere le prove della sua sconfitta. Una sconfitta che però potrebbe anche portare bene in vista di Cincinnati, dato che anche a Wimbledon Jannik aveva esordito perdendo a un mini-gioco nei suoi primi giorni di allenamento – in quel caso contro Aryna Sabalenka – per poi trionfare per la prima volta sui prati dei Championships.