Anna Kalinskaya si ritira da Singapore in lacrime: le voci sulla storia con Jannik Sinner e la nuova mazzata

Ancora una delusione per la moscovita, che proprio non riesce a vincere un titolo: costretta al forfait dopo un set della semifinale contro la statunitense Ann Li.

Non c’è pace per Anna Kalinskaya. La tennista russa deve rinviare ancora una volta l’appuntamento col primo titolo in carriera, che sembra essere diventato un vero e proprio tabù. L’avventura al torneo WTA 250 di Singapore, in cui la bella moscovita era entrata da numero 1 del tabellone, si è conclusa in semifinale tra le lacrime. Anna, infatti, è stata costretta a dare forfait all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo al tie-break contro Ann Li. Sarà proprio la statunitense a giocarsi la finale contro la numero 2 del seeding, la belga Elise Mertens.

WTA Singapore, ritiro per Kalinskaya in semifinale

La 26enne aveva stretto i denti, dopo aver faticato – e non poco – nei turni precedenti per approdare fino al penultimo atto del torneo. Contro Ann Li, numero 85 della classifica WTA ma che a differenza di Anna un torneo in carriera l’ha vinto, nel 2021 a Tenerife, è arrivata a giocarsi il primo set al tie-break, dove però è stata travolta con un perentorio 7-2. Dopo aver perso anche il primo game del secondo set, Kalinskaya ha avvisato la giudice di sedia: impossibile continuare a giocare, ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio.

Le lacrime di Anna: non ha ancora vinto un solo torneo

La russa, come si può notare dalle immagini diffuse dalla WTA, al momento di salutare avversaria e arbitro è apparsa decisamente scossa, con qualche lacrima che si è materializzata sul suo volto. E con lei piangono pure gli organizzatori del torneo nella città-stato asiatica, che l’avevano scelta come vedette per lanciare la kermesse, che secondo le loro intenzioni dovrebbe ritagliarsi nel giro di pochi anni un ruolo sempre più importante nel panorama internazionale grazie a massicci investimenti. Del torneo di Singapore, di fatto, in questi giorni si è scritto solo grazie ad Anna.

Infortuni in serie per la russa: e c’è sempre il gossip con Sinner

Nuova mazzata, dunque, per la tennista moscovita, che nelle ultime settimane sta collezionando una battuta d’arresto dopo l’altra. Prima il malore ad Adelaide, poi il forfait subito prima dell’inizio degli Australian Open, quindi questo nuovo flop, dettato sempre da problemi di natura fisica che sembrano proprio aver deciso di perseguitarla. Sullo sfondo, le voci – decisamente fastidiose e opprimenti – relative alla relazione con Jannik Sinner in cui si alternano periodicamente annunci di rottura e altri che sembrerebbero sancire un riavvicinamento tra i due.