Jannik Sinner chi? Anna Kalinskaya lo snobba: "Il mio tennista ideale un mix tra Serena, Djokovic e Federer"

La russa non cita il numero 1 tra i suoi giocatori di riferimento e scatena (di nuovo) voci e pettegolezzi. Intanto a Singapore è nei quarti: battuta la svizzera Simona Waltert.

Strano destino quello di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Divisi (o forse no?) a livello sentimentale, uniti da polemiche e “bufere”. Il rosso di San Candido, fresco vincitore degli Australian Open, è finito nel mirino per il no a Sergio Mattarella e alla festa del tennis italiano al Quirinale. La russa, invece, per una risposta a una domanda sul profilo del suo tennista ideale. Annina ha fatto tre nomi: mancava proprio quello di Jannik e tanto è bastato per attirare le critiche dei “tifosi” dell’altoatesino, che l’accusano di ingratitudine.

Sinner-Kalinskaya, storia finita oppure no?

Anna aveva fatto discutere nei giorni scorsi per un’altra risposta che aveva avuto una vasta eco, in Italia come all’estero, e che aveva dato l’impressione che le porte della relazione con Jannik, che parevano definitivamente chiuse da un’impressionante serie di evidenze, fossero in realtà ancora aperte: “Pressione a stare insieme con Jannik? Per niente”, la replica immediata e quasi stizzita della bella moscovita a una questione postale in conferenza stampa. Una frase lasciata lì, senza approfondimenti e senza ulteriori precisazioni. Una frase, soprattutto, che ha (ri)aperto interrogativi e dubbi sulla love story col fuoriclasse di San Candido.

Anna esclude Jannik: la risposta delle polemiche

E discussioni, anche molto vivaci, le ha provocate un’ulteriore risposta della tennista moscovita, quella a un’altra domanda fattale a Singapore, stavolta da Augustman: “Se potessi creare il tuo modello di tennista ideale, quale sarebbe?”. Kalinskaya ha citato tre campionissimi: “Sarebbe forte come Serena, intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente qualcosa di Roger, un po’ di freddezza“. Niente Sinner, dunque. Apriti cielo: in tanti hanno espresso il proprio disappunto sui social. E non è la prima volta, visto che qualche tempo fa la russa s’è trovata costretta a bloccare i commenti dei suoi account per l’eccessiva esuberanza dei fan del suo fidanzato. O, chissà: del suo ex.

Singapore, l’avventura di Anna Kalinskaya continua

Nel frattempo, oltre a rispondere alle domande dei giornalisti e degli amanti del gossip, Annina sta rispondendo sul campo agli interrogativi aperti dal suo ritiro dagli Australian Open, a pochi minuti dal debutto contro Kimberly Birrell. Al WTA 250 di Singapore ha superato un altro turno, approdando ai quarti di finale. Dopo il successo in tre set su Caroline Dolehide è arrivata un’altra vittoria tirata a spese di Simona Waltert, la svizzera numero 179 al mondo: 6-2 7-6 il punteggio per Kalinskaya, che ha dominato il tie-break (7-3). Nel prossimo turno se la vedrà con un’altra carneade, la thailandese Mananchaya Sawangkaew, 132ma nel ranking.