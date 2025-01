Kalinskaya criptica su Sinner in conferenza stampa: “Non cambia nulla”. Anna pone fine al suo momento no

Le ultime dichiarazioni di Kalinskaya alimentano i dubbi sulla sua relazione con Sinner. Intanto Anna si è messa alle spalle l'infortunio e ha raccolto la prima vittoria dell'anno

I mancati complimenti di Anna Kalinskaya a Jannik Sinner per il trionfo all’Australian Open sembravano aver confermato la fine della relazione tra i due, ma le recenti dichiarazioni criptiche della russa in conferenza stampa al torneo di Singapore non hanno confermato questa ipotesi, alimentando ancora i dubbi.

La risposta criptica di Kalinskaya su Sinner

Da un po’ di mesi a questa parte si inseguono le voci della possibile fine della relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, anche se dai diretti interessati non è ancora arrivata nessuna conferma diretta. Anzi, ad alimentare ulteriormente i dubbi c’è stata anche la risposta durante la conferenza stampa pre inizio del torneo WTA di Singapore della tennista russa a un giornalista che le ha chiesto se si sentisse una maggiore pressione addosso dopo il trionfo di Jannik all’Australian Open: “Assolutamente nessuna pressione, non cambia nulla per me”. Non confermando di fatto la fine della relazione, che a questo punto potrebbe anche non essere definitivamente conclusa.

Il mancato ringraziamento di Sinner

A far propendere invece per la fine della loro relazione ci sarebbe il messaggio di ringraziamenti di Sinner per il trionfo all’Australian Open, dove tra i riferimenti manca appunto quello ad Anna: “Tutto quello che posso dire è grazie mille a tutti! Ai miei fan, al mio team, alla mia famiglia e a chiunque ha creduto in me, senza di voi nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile”.

L’infortunio e la discesa nel ranking e il ritorno vincente di Anna

Contrariamente a Sinner, Kalinskaya non sta attraversando un momento positivo a livello sportivo. Il suo 2025 è iniziato nel peggiore dei modi, con l’eliminazione all’esordio nel torneo di Brisbane e l’infortunio rimediato ad Adelaide che l’ha obbligata a saltare l’Australian Open, impedendole di difendere i 400 punti del quarto di finale raggiunto la passata stagione e la conseguente discesa in classifica alla posizione n°18 dopo che fino a poco tempo fa era a un passo dalla top-10.

La svolta nel 2025 potrebbe però essere arrivata al WTA 250 di Singapore, dove è iscritta come testa di serie n°1. Al rientro in campo dopo l’infortunio, Kalinskaya ha infatti raccolto la sua prima vittoria in singolare nella nuova stagione grazie al successo in tre set (6-4 4-6 6-2) su Caroline Dolehide, con la speranza che Anna non venga frenata da ulteriori guai muscolari.