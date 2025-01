Sinner rinuncia a Rotterdam, ecco quando tornerà in campo: gli appuntamenti di Jannik sino al Roland Garros

Jannik Sinner ha annunciato il forfait da Rotterdam per recuperare le energie dopo il vittorioso Australian Open: il rientro in campo del n°1 ATP slitta dunque al torneo di Doha

Dopo le fatiche dell’Australian Open, Jannik Sinner ha deciso di prendersi un periodo di riposo rinunciando a prendere parte all’ATP 500 di Rotterdam. Slitta dunque il suo ritorno in campo, previsto per metà febbraio in occasione dell’ATP 500 di Doha. Ecco la programmazione del n°1 al mondo sino al Roland Garros.

Sinner si ritira da Rotterdam

Conquistato il suo terzo slam consecutivo sul cemento, Jannik Sinner ha deciso di prendersi un periodo di riposo per ricaricare le pile dopo le fatiche delle sette partite disputate in quattordici giorni disputate all’Australian Open. Per questo motivo il n°1 del mondo ha comunicato che – suo malgrado – non prenderà parte all’ATP 500 di Rotterdam conquistato la passata stagione e in programma dal 3 al 9 febbraio.

La decisione è stata ufficializzata dal torneo stesso, che ha condiviso le parole di Sinner: “Dopo essermi consultato con il mio team, ho preso le difficile decisione di ritirarmi da Rotterdam. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi dalla lunga marcia in Australia. Ho ricordi bellissimi della mia vittoria dello scorso anno di fronte allo spettacolare pubblico di Rotterdam, e spero di poter tornare presto”.

Ritorno in campo previsto a Doha

I tanti tifosi di Sinner non saranno però obbligati a una lunga astinenza dal proprio beniamino. Il ritorno in campo di Jannik è infatti in programma per il successivo ATP 500 in calendario, ovvero quello di Doha – torneo che fino all’anno scorso apparteneva alla categoria 250 -, in programma dal 17 al 23 febbraio. Nella città qatariota il n°1 al mondo avrà anche l’occasione di recuperare i 500 punti del titolo di Rotterdam che visto il forfait non potrà difendere.

Gli appuntamenti sino al Roland Garros

In seguito all’ATP 500 di Doha, Sinner dovrebbe tornare in campo per i Masters 1000 di Indian Wells (in programma dal 2 al16 marzo) e Miami (dal 19 al 30 marzo) che compongono il Sunshine Double. Se nel primo proverà a superare per la prima volta le semifinali, dopo le due consecutive perse contro Alcaraz nel 2023 e 2024, nel secondo Jannik dovrà difendere il titolo vinto la passata stagione in finale contro Grigor Dimitrov.

Il debutto sulla terra nel 2025 dovrebbe invece arrivare più tardi del solito. Sinner infatti non dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Montecarlo – l’unico dei tornei di questa categoria a non essere obbligatorio per i migliori tennisti del circuito – per esordire sul rosso direttamente all’ATP 500 di Monaco di Baviera, torneo utile per prendere confidenza con la superficie meno amata da Jannik prima degli impegni al Masters 1000 di Madrid (in programma dal 23 aprileal4 maggio) e soprattutto agli Internazionali d’Italia (7-18 maggio) e Roland Garros (25 maggio-8 giugno).