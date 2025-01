Sascha arriva all’appuntamento della vita in una buonissima condizione psico-fisica. Il numero due al mondo, infatti, va a caccia del primo titolo in un Grande Slam e può contare su una vittoria agevole in semifinale contro Nole Djokovic (il serbo è durato soltanto un set, prima di alzare bandiera bianca per noie muscolari). Avventura positiva anche per il tennista tedesco che non ha dovuto faticare più di tanto contro Pouille, Martinez e Fearnley. Quindi le affermazioni su Humbert, Paul e Novak hanno permesso a Zverev di approdare per la prima volta in finale agli Australian Open.

1° Turno: Zverev -Pouille 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)

-Pouille 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) 2° Turno: Zverev -Martinez 3-0 (6-1, 6-4, 6-1)

-Martinez 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) 3° Turno: Zverev -Fearnley 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)

-Fearnley 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) Ottavi di finale: Zverev -Humbert 3-1 (6-1, 2-6, 6-3, 6-2)

-Humbert 3-1 (6-1, 2-6, 6-3, 6-2) Quarti di finale: Zverev -Paul 3-1 (7-6, 7-6, 2-6, 6-1)

-Paul 3-1 (7-6, 7-6, 2-6, 6-1) Semifinali: Zverev-Djokovic 1-0 (vittoria per ritiro)