Sinner e la storia con Anna Kalinskaya: la rivelazione del fratello Nikolay. Il retroscena sull’incontro a cena a Dubai

Mentre Jannnik e la tennista russa cercano di tenere la loro relazione lontana dai riflettori, arrivano le parole del calciatore del Nizhny che rivela tutta la verità e qualche piccolo retroscena

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Guai a chiedere a Jannik Sinner e Anna Kalinskaya qualcosa sulla loro relazione, vera o presunta. I due tennisti hanno deciso di tenere un profilo decisamente basso riguardo la storia d’amore che avevano invece reso pubblica soprattutto nel corso dell’ultima edizione degli US Open.

Kalinskaya pensa solo al tennis

In Italia impazzano le polemiche per la mancata presenza di Sinner all’evento al Quirinale con il presidente Mattarella, dall’altra parte del mondo Anna Kalinskaya prova a ridare vitalità alla sua carriera dopo qualche delusione cocente arrivata in campo. La russa è impegnata nel torneo di Singapore dove ha fatto il suo ingresso come testa di serie numero 1. In conferenza stampa non ha però potuto evitare alcune domande su Sinner, Anna è riuscita a disimpegnarsi bene senza dare troppo spazio al gossip e si è limitata a dire che la storia con Jannik non le crea troppa pressione.

L’approvazione del fratello Nikolay

Se Anna e Jannik scelgono la linea del basso profilo, non fa altrettanto il fratello della russa, Nikolay Kalinsky, che in una recente intervista riportata da Fanpage ha parlato apertamente del tennista numero 1 al mondo: “Con lui avevo già scambiato qualche parola sui social alla fine abbiamo deciso di incontrarci a Dubai perché saremmo stati entrambi lì. Abbiamo cenato insieme e abbiamo chiacchierato e gli ho regalato una maglia della mia squadra (il Nizhny Novgorod, ndr). Ovvio che approvo pienamente la loro relazione, è un bravissimo ragazzo”.

Il retroscena sulla cena

Il fratello di Anna rivela altri particolari sulla cena di Dubai: “Anna non era presente, aveva già fatto la sua preseason a Miami. Jannik segue il calcio, mi ha detto che sarebbe venuto a vedere una partita della mia squadra ma è più probabile che vada io alle sue. Ma parlando con lui ho capito che qualche partita l’aveva già vista, magari aveva parlato con Anna e si era preparato al nostro incontro. E’ un bravissimo ragazzo, normale e discreto. Da come parla non penseresti ma sia il tennista numero del mondo. Abbiamo parlato tanto di calcio, dei nostri giocatori preferiti e della sua passione per il Milan”. Chissà come i due protagonisti prenderanno queste parole, di sicuro il gossip sulla loro relazione è destinato a continuare.