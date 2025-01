Sinner, Kyrgios torna all'attacco sul doping: nuova frecciata a Jannik e l'amico di Djokovic se la ride

L'australiano reagisce a uno sfottò sui social pungendo per l'ennesima volta il numero 1 e incassando il sostegno di Pavvy G, il blogger vicino a Nole: è bufera.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le figuracce in serie rimediate nel corso di un fantozziano mese di gennaio, in cui è riuscito a uscire sistematicamente di scena al primo turno tanto a Brisbane, torneo del rientro, quanto soprattutto agli Australian Open, ne avevano spento per un po’ la foga polemica. Nick Kyrgios sembrava essersi ritirato dai social con la coda tra le gambe, dopo le mortificazioni subite in singolare e nel doppio. Qualcosa, però, ha fatto rizelare il 29enne di Canberra. Che è tornato alla carica contro il suo bersaglio preferito: Jannik Sinner.

Il post contro Kyrgios: “Ha vinto meno partite di…BYE”

A scuotere Kyrgios dal torpore è stato un post velenoso nei suoi confronti. Si sa, gli haters compulsivi amano “sfottere” e sono soliti dare del permaloso o del folle a chi “osa” replicare, di tanto in tanto, mentre detestano finire a loro volta tra le grinfie di altri potenziali odiatori seriali. E così il buon Nick è andato su tutte le furie quando ha letto su X un post di Swish Tennis, account specializzato in meme, statistiche divertenti e vignette satiriche, che lo prendeva di mira. La sua reazione è stata furente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La replica acida di Nick che se la prende con Sinner

Nel post, ironicamente, si sottolineava come “BYE”, termine che indica la testa di serie che passa automaticamente il turno, abbia vinto più partite nel 2025 rispetto a Nick Kyrgios. Non l’avessero mai fatto. Dopo un po’, infatti, è arrivata la replica risentita dello stesso Kyrgios, che ha risposto tirando fuori il “solito” cavallo di battaglia: quello di spostare le attenzioni sul caso doping riguardante Jannik Sinner. “Bye ha fallito meno test antidoping di Sinner”, la risposta acidissima.

L’intervento di Pavvy G, il blogger amico di Djokovic

Il sospetto che ci sia la manina di Novak Djokovic o di persone a lui vicine dietro le escandescenze di Kyrgios nei confronti del rosso di San Candido è sempre più vivo. E ad alimentarlo è spuntato un dettaglio: a dargli manforte è subito accorso Pavvy G, il discusso blogger che si dichiara amico e fan di Nole e che da tempo è protagonista a sua volta di una crociata social contro Jannik. Il suo intervento? Due faccine ridenti e compiaciute alla battuta di Nick.

Ancora bufera su Kyrgios: la rivolta del popolo del web

Nonostante l’appoggio di siffatto personaggio, Kyrgios è stato ben presto sommerso dalle critiche. “Tu Sinner te lo sogni anche la notte”, uno dei pochi commenti riportabili. “Vinci uno Slam e puoi intavolare una conversazione”, un altro intervento. “Pagliaccio”, taglia corto un altro tifoso italiano. E poi ancora tante e tante foto di Sinner trionfante a Melbourne. Ce n’è anche per l’amico di Djokovic: “Bye ha vinto più Slams di Nole…“.