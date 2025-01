AO, Djokovic snobba Sinner e consola Zverev: e Kyrgios stavolta non sa cosa scrivere

Solo un freddo messaggio di auguri per Sinner da parte di Djokovic, che dopo la finale dell'Australian Open ha scelto di consolare Zverev. Nessuna reazione invece da Kyrgios

Da Rafael Nadal a Stan Wawrinka, passando per il rivale Carlos Alcaraz, sono stati tanti i protagonisti del mondo del tennis che si sono congratulati con Jannik Sinner per il suo successo all’Australian Open in finale contro Alexander Zverev. C’è però anche chi ha preferito fare i complimenti e consolare il n°2 del mondo, alla terza sconfitta su altrettante finali slam, dedicando al vincitore solamente un freddo messaggio come Novak Djokovic; o chi, dopo aver parlato a profusione e spesso un po’ a sproposito negli ultimi mesi, questa volta ha deciso di rimanere in silenzio, come Nick Kyrgios.

Djokovic consola Zverev

Se da un lato c’è un Jannik Sinner al settimo cielo per il suo terzo slam conquistato in altrettante finali disputate, dall’altro c’è un Alexander Zverev affranto dopo aver rimediato la terza sconfitta su tre finali in carriera, che lo rendono sempre più il miglior giocatore nella storia del tennis a non poter ancora vantare un major nel proprio palmares.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al contrario delle precedenti due finali perse, decise entrambe al quinto set, questa volta il tedesco non è mai stato veramente in gara per il titolo. Tutto ciò non ha però alleviato la disperazione di Zverev, scoppiato in lacrime al termine dell’incontro. In soccorso del n°2 è arrivato Novak Djokovic, che gli ha dedicato un pensiero tramite una storia Instagram con l’obiettivo di consolarlo e caricarlo in vista dei prossimi impegni: “Sasha, continua a crederci amico mio, hai questi successi dentro di te”.

Il freddo messaggio di Nole per Sinner

Nella storia Instagram pubblicata dopo finale dell’Happy Slam, Djokovic, che già nella conferenza stampa dopo la semifinale contro Zverev aveva ammesso di fare il tifo per il tedesco, ha invece “snobbato” il trionfo di Sinner, decidendo di condividere solamente il post dell’Australian Open dedicato a Sasha e non quello per Jannik, al quale ha dedicato un freddo messaggio di congratulazioni relegato al margine in basso a sinistra della storia: “Auguri Jannik”.

Kyrgios questa volta non ha nulla da dire

Questo freddo messaggio arriva dopo che nell’ultimo mese Djokovic aveva espresso tutte le proprie perplessità sul caso doping riguardante Sinner. Caso doping che da quando è emerso ha dato tantissimo da parlare a Nick Kyrgios, che non ha risparmiato attacchi e frecciatine dirette a Jannik. Dopo il successo del n°1 al mondo a casa sua, dove invece lui tra infortuni e prestazioni poco convincenti ha deluso le aspettative al rientro dall’infortunio, l’australiano ha sorprendentemente preferito rimanere in silenzio, come se l’ennesimo trionfo di Sinner lo abbia lasciato senza parole questa volta.