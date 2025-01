Australian Open, la Bild ancora contro Sinner: “Una vittoria col retrogusto”. Ma Becker va controcorrente: “Sorprendente”

La vittoria di Jannik Sinner frantuma i sogni di gloria di Alex Zverev e della Germania che aspetta da anni la vittoria di uno slam e la Bild torna all’attacco dell’azzurro sul caso doping

Jannik Sinner ha vestito i panni dell’ammazzasogni contro Alexander Zverev. Il tedesco sperava di conquistare il primo slam della sua carriera, invece per la terza volta arriva soltanto una delusione in finale. E non tutti in Germania la prendono per il verso giusto.

Il nuovo attacco della Bild

La firma è la stessa di quella della vigilia della finale, ancora una volta il giornalista Sebastian Kayser si lancia contro Jannik Sinner. Ancora una volta viene tirato fuori il caso doping in un contesto in cui c’entra davvero pochissimo. Il giornalista tedesco commenta la sconfitta di Zverev che vive un dramma sportivo. Arrivare ancora una volta a un passo dal sogno e vederlo infrangersi contro un giocatore che in questo momento gli è superiore, nonostante quanto dica la classifica mondiale.

A fine partita Zverev ha ammesso la superiorità di Sinner in questo momento ma in Germania c’è chi prova a buttarla sulla polemica con Kayser che scrive: “Sinner festeggia il suo terzo titolo slam nel giro di un anno dopo i successi di Melbourne 2024 e degli US Open di settembre. Ma è una vittoria con il retrogusto, come quella di New York”.

Le insinuazioni della vigilia

Già alla vigilia il giornale tedesco non è stato molto tenero nei confronti di Sinner, con un articolo firmato dallo stesso Kayser il giorno prima della finale, è arrivata l’insinuazione sul caso doping che ha riguardato Jannik Sinner. Il giornale tedesco si chiedeva infatti se la presenza in campo dell’italiano fosse da considerarsi accettabile visto il percorso che sta affrontando.

La voce fuori dal coro di Becker

Ma gli attacchi della Bild non sono da considerare comuni a tutti i media e alle personalità tedesche. In Germania in questo momento a destare più attenzione è l’ennesima delusione con cui deve fare i conti Zverev. Kicker mette in risalto le doti che hanno portato Sascha in finale, la calma con cui ha affrontato i momenti negativi nel corso del torneo e anche alcune critiche che continua a ricevere all’interno del paese. E sono sicuri che la maledizione slam prima o poi verrà spezzata.

L’altra voce fuori dal coro è quella di Boris Becker, il leggendario tennista tedesco non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Sinner e anche in questa occasione non ha lesinato complimenti: “E’ sorprendente come Sinner riesca a ignorare i rumori di fondo”, ha detto a Eurosport facendo riferimento al caso doping. Anche sui social l’ex tennista ha fatto i complimenti a Jannik non solo per la vittoria ma anche per il suo gesto nei confronti di Zverev alla fine del match.