Sinner, il violento attacco della Bild prima della finale con Zverev: “L’ombra del doping”. E scoppia il caso Las Vegas

La vigilia degli Australian Open si carica di tensione per l’attacco della stampa tedesca che tira in ballo il caso doping. Il torneo di esibizione negli Stati Uniti scatena le polemiche e la reazione di Fritz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una vigilia carica di tensione. La finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è un appuntamento atteso in Italia ma forse anche di più in Germania che aspetta da tempo la vittoria di un titolo slam che manca dai tempi di Boris Becker. Ma sulla Bild arriva un attacco decisamente fuori luogo al tennista azzurro.

Le ambizioni di Zverev

Una finale attesa con grande trepidazione in Germania con Sasha Zverev che spera di rompere la maledizione degli Slam e che arriva alla sua terza finale in un major dopo quella persa contro Dominic Thiem agli US Open e quella persa lo scorso anno contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. In Germania si augurano che sia la volta buona per il numero 2 al mondo che tra il 2024 e questo inizio 2025 sembra aver raggiunto il top del suo gioco e rappresenta senza dubbio un avversario molto complicato per Jannik Sinner.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco della Bild

A raccontare la vigilia della sfida che andrà in scena a Melbourne c’è anche la Bild che anche in passato non è mai stato molto “tenero” nei confronti dell’Italia e dei suoi rappresentanti sportivi. Ora in un articolo a firma di Sebastian Kayser arriva un duro attacco al numero uno al mondo che ritira in ballo il caso doping: “La finale è il duello tra il numero 1 e il numero 2 del mondo. Ma sul primo aleggia una nube oscura di doping. Per molti è incomprensibile che Sinner possa ancora giocare”.

L’esibizione a Las Vegas diventa un caso

I tornei di esibizione rappresentano sempre un argomento di discussione nel mondo del tennis. Da tempo tanti atleti si lamentano del calendario troppo fitto dell’ATP ma allo stesso tempo non si lasciano scappare l’occasione di partecipare a questi tornei. L’ultimo caso riguarda l’MGM Rewards Slam che si giocherà a Las Vegas il 1 e 2 marzo. Tra i partecipanti al torneo ci saranno Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Tommy Paul.

Nei giorni scorsi c’è però chi ha fatto notare che i due tennisti statunitensi e quello tedesco saranno contestualmente impegnati nell’ATP 500 di Acapulco in programma dal 24 febbraio al 1 marzo. Per molti la quasi contemporaneità degli eventi rappresenta un problema per il mondo del tennis.

E sui social arriva la risposta inviperita di Taylor Fritz: “Giusto per fare chiarezza, a Las Vegas le partite femminili sono in programma il 1 marzo, e quella maschili il 2. Non avrei mai partecipato a un evento che coincide con le finali di un torneo del tour già prima che questo cominci. Significherebbe firmare per il fallimento e sono anche sicuro che sarebbe contro le regole. Sono davvero deluso che tante persone non ci siano arrivate da soli e pensano il peggio, credendo che noi tennisti ci impegneremmo in un evento mentre è in corso le finali di un torneo importante. E’ una cosa ridicola”.