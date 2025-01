Australian Open, Sinner verso la finale con Zverev: i messaggi di Brignone, Antonelli, Jacobs e Ibrahimovic

Alla vigilia della finale del torneo australiano, il mondo dello sport italiano si mobilita per fare un messaggio di in bocca al lupo al numero uno del mondo: partecipano anche Goggia, Martinenghi e Tortu

Jannik Sinner come la nazionale di calcio. Un concetto che i tifosi italiani hanno cominciato ad assimilare già nel corso del 2024 con il tennista italiano che è diventato sempre di più un simbolo per il nostro paese. Le sue partite sono diventate un “must watch” per tutte e non mancano gli auguri in vista della finale con Zverev agli Australian Open, degli sportivi italiani più vincenti raccolti da Eurosport.

Da Ibra a Bastoni: Milan e Inter ci sono

Sono tanti i giocatori di calcio che seguono da vicino le vicende di Jannik Sinner. Del resto lo stesso altoatesino non ha mai nascosto la sua grande passione per il “pallone” e in particolare per il Milan. E non può mancare un video di Zlatan Ibrahimovic: “Sinner è un grande tifoso del Milan e quindi come club gli siamo da supporto. Gli auguriamo tutto il meglio, speriamo che si diverta e soprattutto che vinca”.

Ma almeno per una volta Milano sembra unita sotto la bandiera del tennista azzurro e arriva anche il messaggio del difensore dell’Inter, Bastoni: “Ciao Jannik, ti voglio fare l’in bocca al lupo per la seconda finale consecutiva agli Australian Open e speriamo che possa finire come la prima. Noi italiani siamo orgogliosi di essere rappresentati da te. Mi raccomando”.

L’amico Tortu e l’oro Jacobs

Filippo Tortu e Jannik Sinner sono legati da un’amicizia nata probabilmente anche con la complicità di uno sponsor e non poteva mancare un messaggio del velocista: “Come sempre siamo tutti con te, tieni in alto l’orgoglio del nostro paese”. Ma da Miami arrivano gli auguri anche dell’oro olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs: “Ciao Jannik volevo farti un gradissimo in bocca al lupo per la tua finale. Daje, spacca tutto”.

Dalla piscina alle auto: Martinenghi e Antonelli

Da un campione olimpico all’altro, dalla pista di atletica alla piscina con Niccolò Martinenghi oro a Parigi che fa sentire il suo supporto in vista della finale con Zverev: “Volevo farti un grandissimo in bocca al lupo per la finale, facci divertire ma soprattutto divertiti tu”.

Tra gli hobby del tennista italiano ci sono senza dubbio le auto, con Sinner che ha partecipato ancora come ospite al Gran Premio di Abu Dhabi e Kimi Antonelli, grande speranza del futuro della F1, arriva a fare i suoi complimenti: “Ciao Jannik, spero tutto bene e ti volevo fare un grosso in bocca al lupo per le finale degli Australian Open. Io sicuramente ti guarderò da casa e ti auguro il meglio per la finale”.

Brignone, Goggia e Wierer: l’augurio dalle montagne

Altro giro, altra passione di Jannik: quella per la montagna, la neve e lo sci. L’azzurro incassa anche i complimenti delle regine azzurre a cominciare da Brignone: “Facciamo tutti il tifo per te”, passando per Sofia Goggia: “Domani ti guardiamo tutti, facci sognare”. Fino ad arrivare alla stella del biathlon Dorothea Wierer: “Noi e tutta la squadra facciamo sempre il tifo per te. Facci sognare”.