F1, Wolff fissa gli obiettivi per Antonelli: cosa sarà il 2025 per il pilota Mercedes

Toto Wolff ha parlato del nuovo pilota di Mercedes Andrea Kimi Antonelli, soffermandosi in particolare sulle aspettative e sugli obiettivi per il 2025

Andrea Kimi Antonelli deve fare i conti con le pressioni e le aspettative (generate più dai media che altro, facciamo mea culpa ogni tanto) di chi considera un giovane prospetto di qualsivoglia sport un potenziale campionissimo (e giù paragoni pesanti). Il nuovo pilota Mercedes può contare comunque sul fortino eretto dal suo mentore Toto Wolff, che di recente ha parlato del ragazzo bolognese e delle aspettative nei suoi confronti.

Wolff avverte: “Antonelli non sarà in corsa per il titolo nel 2025”

Prendere il posto di Lewis Hamilton non è certo facile, ma nessuno ha detto che Kimi Antonelli pronti via deve subito replicarne le prestazioni dei tempi d’oro. D’altronde, il ruolo di primo pilota passa ora al più navigato George Russell, con il compagno di squadra che non è esattamente un giovanotto di primo pelo del motorsport ma che comunque deve ancora farne di strada, specialmente nella F1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Parlando con la testata tedesca Auto Motor und Sport Wolff ha assicurato che il neoacquisto non vincerà di certo subito il titolo (“ma spero che un giorno, prima o poi, accada“). Ma manco che al primo appuntamento del 2025 possa conquistare pole e gara, e mettersi in corsa per il Mondiale.

“Non succederà – ha messo in guardia il principale del team Mercedes -. Però il ragazzo ha 18 anni e molto talento. Deve comunque prima crescere e commettere errori“. Come quello avvenuto nelle sue prime FP1 in assoluto su una vettura F1 quale è la Mercedes W15 durante il GP d’Italia dello scorso anno, dove però dovette concludere la sua sessione anzitempo per un incidente.

Il 2025 di Mercedes sarà un anno di transizione

Per Wolff quindi il 2025 sarà “un anno di transizione”, anche per la scuderia. “Vogliamo preparare Andrea per il 2026”, ovvero quando inizierà la nuova era tecnica della F1 “e per tutti si ripartirà da zero”. Il team principal ha anche spiegato che il 18enne ha svolto più di 9.000 km di test con la monoposto. Ma i buoni risultati dei test “non significano necessariamente che si tradurranno in buoni risultati in gara”, ha aggiunto Wolff.